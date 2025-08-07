Lady Gaga ha encontrado el Labubu perfecto ¿Encaja con su 'outfit'?

El mundo de la moda y los complementos experimenta una agitación con la consolidación de una tendencia que ha captado la atención de un amplio espectro de figuras públicas. Se trata del fenómeno de los Labubu, unos pequeños y peludos personajes de felpa que están ganando popularidad, especialmente al ser utilizados como adorno en bolsos de lujo.

Estos curiosos objetos se han convertido en un elemento distintivo en carteras de alta gama, incluyendo modelos icónicos de firmas como Hermès, tales como el Kelly o el Birkin, y el clásico bolso de solapa de Chanel. Lo que comenzó como una predilección del público más juvenil ha escalado hasta alcanzar a estrellas de renombre internacional.

La repercusión de esta moda es tal que algunas de las piezas de Labubu más exclusivas han llegado a alcanzar precios que superan los 9.000 euros en el mercado. Esta demanda subraya la importancia de un fenómeno que trasciende la mera colección de juguetes para posicionarse como un accesorio de moda de envergadura.

Lady Gaga se une a la fiebre Labubu con un diseño exclusivo

En este contexto, la artista Lady Gaga ha sido vista recientemente en Malibú luciendo un Labubu personalizado en su elegante bolso Hermès Kelly de color negro. Este avistamiento confirma que la tendencia de adornar bolsos de lujo con estos singulares personajes ha llegado a las esferas más destacadas del entretenimiento, tal y como recoge el medio Vogue.

El Labubu de la cantante, de colores negro y rojo, ha sido concebido para reflejar su propia imagen pública, conocida como "Mother Monster". Este diseño único fue creado por el artista Marko Monroe, residente en Los Ángeles, y muestra a la pequeña criatura con un atuendo rojo fruncido, de confección artesanal, que evoca el vestuario que Gaga llevó en el videoclip de la canción "Abracadabra".

Aunque se desconoce si el encargo de esta pieza fue directamente por parte de Lady Gaga o si le fue obsequiado, lo cierto es que el parecido con su figura artística es patente. Este hecho añade un elemento de exclusividad a una tendencia que ya de por sí se caracteriza por la personalización.

No es la primera vez que Lady Gaga muestra su afinidad por los Labubu. El pasado mes, antes de una actuación de su gira Mayhem Ball, la artista se peinó a modo de orejas de conejo y declaró "¡Soy un Labubu!". Ahora, cuenta con una pieza diseñada específicamente para ella, lo que demuestra que la moda de estos accesorios ha trascendido el ámbito juvenil para seducir a las celebridades más influyentes. Para los admiradores de la artista, sin embargo, la mala noticia es que su Labubu es una pieza única, lo que significa que, si desean replicarlo, deberán hacerlo por sus propios medios. No obstante, no es indispensable poseer un bolso Kelly para lucir este tipo de complementos.