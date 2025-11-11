Legumbres en auge: por qué las judías deberían reinar en tu plato hoy

Durante años, las judías o alubias han ocupado un lugar discreto en la dieta diaria. Sin embargo, nutricionistas y científicos coinciden en que este humilde alimento merece recuperar protagonismo. Ricas en fibra, proteínas vegetales y minerales esenciales, las legumbres son una fuente de energía saludable y económica que, además, ayuda a reducir la huella ambiental.

Los especialistas destacan que las judías ayudan a regular el azúcar en sangre, mejorar la salud intestinal y mantener la saciedad durante más tiempo. Su alto contenido en fibra soluble contribuye a reducir el colesterol y favorece una digestión equilibrada. Además, son una excelente alternativa vegetal a las proteínas animales, en un momento en el que reducir el consumo de carne es cada vez más recomendable.

A diferencia de muchos alimentos de moda, las judías combinan valor nutricional y sostenibilidad. Su cultivo requiere poca agua y enriquece el suelo con nitrógeno, lo que reduce la necesidad de fertilizantes. “Es uno de los pocos alimentos que benefician tanto al cuerpo como al planeta”, señalan los nutricionistas.

Incluirlas en la dieta es más fácil de lo que parece. Pueden servirse frías en ensaladas, añadirse a guisos, sopas o platos de pasta. Existen muchas variedades —negras, pintas, blancas o rojas— y cada una aporta sabores y texturas distintas.

El auge de la cocina vegetal y las nuevas propuestas gastronómicas han devuelto a las legumbres el lugar que merecen. Cada vez más chefs las reinterpretan en recetas modernas, desde cremas suaves hasta hamburguesas vegetales. Y aunque su fama no sea tan grande como la de otros “superalimentos”, las judías reúnen todas las cualidades de uno: nutritivas, versátiles y respetuosas con el medio ambiente.

En tiempos de inflación y conciencia ecológica, pocas opciones resultan tan completas. Las judías demuestran que comer bien no tiene por qué ser caro ni complicado, solo requiere redescubrir lo que siempre estuvo en la despensa.