María Fernández Rubíes acudió en compañía de otros muchos influencers a la fiesta de MyBlu organizada por el grupo Imperial Tobacco en Madrid. Para la ocasión, la influencer escogió un look cómodo y muy en tendencia. Ahora sabemos que el animal print no ha pasado de moda y que se quedará con nosotras este otoño- invierno 2019/20 y quizá también el próximo verano (según han anunciado ya los desfiles de la Semana de la Moda de París). Por eso el outfit de María Fernández Rubíes nos ha gustado especialmente. ¡Bueno! Por eso y porque ha llevado los salones más llamativos de Zara. Combinarlos nos parecía misión imposible hasta que hemos visto cómo lo ha hecho María Fernández Rubíes. Por eso, te mostramos su estilismo y te damos una opción low cost. El objetivo es que esta temporada no te quedes sin los zapatos de tacón de Zara que van arrasar. ¿Lista?