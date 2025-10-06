La mejor agua micelar para piel seca y reactiva: probamos Eau Micellaire Biosensible, de Biologique Recherche

Es probable que ya te haya hablado de este producto, pues la primera vez que lo probé fue cuando acudí a conocer el punto de venta y los tratamientos que Biologique Recherche tiene en WOW Serrano en Madrid. Fue todo un descubrimiento que me enamoró desde el primer día.

Se trata de Eau Micellaire Biosensible. Esta agua micelar no solo desmaquilla, también calma la piel, elimina impurezas y hasta repara la barrera cutánea. Es perfecta como primer producto para una doble limpieza y sorprende lo poco que necesitas para realizar una limpieza efectiva. ¿Quieres descubrir a fondo lo que ofrece? Te lo cuento a continuación.

¿Cómo actúa el producto?

El Eau Micellaire Biosensible de Biologique Recherche es una solución limpiadora micelar diseñada especialmente para pieles sensibles o reactivas. Esto hace que se trate de un producto especialmente delicado con nuestra piel y, si eres de las que se maquilla a diario, es un producto ideal para iniciar tu rutina de belleza.

Su fórmula respeta el equilibrio cutáneo gracias a su pH fisiológico. Está libre de jabones y alcoholes, lo que evita irritaciones. Limpia nuestro rostro a la vez que calma nuestra piel y la deja perfectamente repasada para el siguiente paso, ya sea la segunda limpieza o nuestro sérum de confianza.