Uñas 'midi' y tono salmón: la combinación ganadora de Scarlett Johansson que querrás copiar

La alfombra roja vuelve a dictar sentencia, y esta vez lo ha hecho a través de las manos de Scarlett Johansson. Durante la reciente gala de los premios Emmy 2025, la actriz norteamericana no solo deslumbró con su vestido de Prada, sino que también anticipó la que se perfila como la gran tendencia en manicura para la próxima temporada. Se trata del largo "midi", un discreto pero elegante punto intermedio entre la uña corta y las extensiones más atrevidas.

De hecho, esta propuesta ofrece una sofisticación notable sin renunciar por ello a la comodidad del día a día. El color elegido por la actriz, un salmón con un sutil matiz camel, armonizaba a la perfección con su atuendo, confirmando que la manicura es ya un accesorio fundamental en cualquier estilismo de cierta envergadura.

Asimismo, la elección de la actriz iba más allá del largo y el color. La forma de sus uñas presentaba una interesante fusión de estilos, combinando la delicadeza de la silueta almendrada en los laterales con la contundencia de un acabado recto y cuadrado en la punta. Esta hibridación busca un equilibrio visual que estiliza los dedos al tiempo que aporta un toque de modernidad, alejándose de las formas más convencionales que han dominado en los últimos años.

Un negocio en auge en nuestro país

En este contexto, el creciente interés por la estética de las manos no es un asunto menor en España. El cuidado de las uñas se ha consolidado como un pilar en el sector de la belleza, moviendo cifras de negocio considerables. Según datos de Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, el sector de la manicura genera un volumen de negocio que puede alcanzar los 600 millones de euros anuales, una cifra que evidencia la importancia económica de estas tendencias, de acuerdo con la información recogida por Vogue.

Por otro lado, la propuesta de Johansson no será la única que marque la pauta en los salones de belleza de cara al otoño de 2025. Los expertos señalan que compartirá protagonismo con otras corrientes estéticas. Entre ellas destacan las uñas cortas de corte minimalista, que apuestan por la naturalidad y los tonos neutros, así como el llamado efecto "velo de seda", una técnica que busca un acabado translúcido y especialmente pulcro.

Finalmente, la nostalgia volverá a hacerse un hueco con el regreso de las manicuras de estilo años 90. Esta corriente se aleja de la discreción de las anteriores y se caracteriza por el uso de colores más oscuros, como los granates o los marrones profundos, y acabados con un brillo intenso que no pasa desapercibido.