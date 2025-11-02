12 compras de noviembre para cuando bajen aún más las temperaturas

Tenemos la sensación de que hace cuestión de días estábamos abrazando un verano eterno cuando realmente estamos instalados en la temporada de otoño-invierno 2025/26. Es más, estamos literalmente en noviembre, donde las bajada de las temperaturas se ha hecho evidente.

Aunque hayan tardado en llegar a nuestros días, ahora ha implicado que hagamos oficialmente un cambio de armario adecuado a la media de grados que estamos viviendo estos días. Por lo que saludamos a los jerséis de punto, los abrigos de paño o las bufandas más calentitas. Como decíamos, estamos en una transición donde comenzamos a introducir tejidos suaves, una gama de colores más cozy o los accesorios que suman. Más allá de ser una de las tendencias más fuertes, la técnica del layering es súper necesaria a estas alturas de año.

Las mejores prendas de vestir de noviembre

Las capas se están multiplicando para conformar looks más cálidos con materiales envolventes. Estamos en el mes de calma antes de arrancar con el verdadero invierno, por ello es el momento más oportuno para hacer una serie de compras sensatas, adecuadas a las temperaturas y que no sirven únicamente para resguardarnos de los golpes de aire. Desde los cárdigans de punto hasta los botines más calentitos y cómodos para todos los días, pasando por las camisetas de cashmere que pasan a ser nuestra segunda piel.

Como ocurre durante todos los años, aprovechamos el mínimo momento donde bajan unos cuantos grados para renovar todo el armario. No solamente sumar nuevas piezas que son tendencia, sino también en sustituir las más básicas y atemporales. Por ello, hemos creado una lista de compras de 12 esenciales para comenzar con buen pie este noviembre y con las que sobreviviremos a las bajas temperaturas. Todo ello en marcas low cost en las que tenemos precios adaptados a todos los bolsillos.

Jersey de punto, de Zara (30 euros)

Jersey de punto. Zara

Vaqueros de estrellas, de Stradivarius (36 euros)

Vaqueros de estrellas. Stradivarius

Vaqueros con aberturas, de Mango (36 euros)

Vaqueros con aberturas. Mango

Cárdigan de doble botonadura, de Mango Outlet (rebajado a 33 euros)

Cárdigan de doble botonadura. Mango Outlet

Camiseta de cashmere, de Intimissimi (33 euros)

Camiseta de cashmere. Intimissimi

Chaleco de rombos, de Massimo Dutti (60 euros)

Chaleco de rombos. Massimo Dutti

Abrigo de paño, de H&M (80 euros)

Abrigo de paño. H&M

Sudadera con cuello de polo, de Parfois (30 euros)

Sudadera con cuello de polo. Parfois

Chaqueta de cuadros, de Pull&Bear (46 euros)

Chaqueta de cuadros. Pull&Bear

Y los calzados o accesorios más en tendencia

Los calzados también tienen mucha importancia en los looks de noviembre, puesto que tienen la capacidad de calentar nuestros pies, así como de arreglarnos. Entre multitudes de alternativas, nos quedamos tanto con los botines similares de UGG que siempre acabamos comprando año tras año, como con los náuticos de efecto ante en marrón, todo un clásico que se han convertido en una fiebre. Por supuesto, no podemos dejar atrás la bandana de punto bordada de Zara, multifuncional para decorar nuestra cuello, cabeza o caderas.

Botines de plataforma, de Lefties (16 euros)

Botines de plataforma. Lefties

Náuticos con tachuelas, de Mango (70 euros)

Náuticos con tachuelas. Mango

Bandana bordada, de Zara (18 euros)

Bandana bordada. Zara

De esta manera, es posible comenzar un nuevo mes con bajas temperaturas de la manera más fashionista y motivadora posible. Adelántate a todas ellas antes de se agoten y te quedes sin ellas.