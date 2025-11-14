12 compras que harían las editoras de moda si llegaran a Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y las editoras de moda ya estamos creando la cesta de la compra perfecta. Sí, querida lectora, nos estamos preparando para una de las épocas más importantes del año donde conseguimos las gangas que verdaderamente merecen la pena invertir en Zara, Mango o H&M, entre otras marcas. Y un año más, nuestra sección Lifestyle de La Razón te ayuda en saber qué añadir a este listado.

Apúntate bien la fecha, puesto que el 28 de noviembre será el Black Friday, el día que harás las compras sensatas e inteligentes. El cambio de temperaturas tan drástico se ha apoderado de nuestras semanas, un hecho que nos ha obligado a rescatar las prendas de vestir más calentitas, así como los tejidos más acogedores, con el fin de adaptarnos a las lluvias o las borrascas. Y como en cada temporada, nos quedamos algunas piezas y otras tienen una segunda vida en otro armario.

Lo que merecería la pena del Black Friday

Sentimos la necesidad de sustituirlas o añadir más tendencias de otoño-invierno2025/26. Pues bien, esta es la oportunidad de hacerte con los artículos de las marcas por un precio más económico a los que sacaremos rendimiento durante los próximos meses. Las compras del Black Friday han pasado de ser un impulso a convertirse en una decisión bien pensada.

Las marcas nos dejan ver horas antes cómo serán finalmente los descuentos a través de las aplicaciones y, por ende, definir nuestra decisión sobre si merece la pena invertir en un ítem o no. Bien es cierto que es un momento en el que podemos invertir en los básicos y atemporales, pero en una temporada donde las tendencias van cambiando, es también cuando aprovechamos para adquirir aquello que más se está llevando en el momento.

Vestido de cuadros, de Zara (90 euros)

Top canelado, de Parfois (28 euros)

Abrigo de efecto pelo, de Stradivarius (60 euros)

Cárdigan de lana, de Massimo Dutti (90 euros)

Falda de encaje, de Mango (70 euros)

Camiseta superpuesta, de Bimba y Lola (115 euros)

Chaqueta de efecto pelo, de H&M (60 euros)

Minifalda de efecto pelo, de H&M (30 euros)

Cazadora de efecto piel, de Bershka (40 euros)

Botas de efecto ante, de Ulanka (100 euros)

Vaqueros de estrellas, de Brownie (70 euros)

Merceditas de efecto terciopelo, de Flabelus (99 euros)

Hablamos del estampado de cuadros cozy, los cárdigans de punto calentitos, los calzados más llevados o los primeros looks de Navidad. En definitiva, un listado de 12 compras que toda editora de moda se compraría en el caso de llegar al Black Friday.

Solamente quedan 14 días para arrancar con el Black Friday, por lo que debemos ir conformando una buena lista. Es de vital importancia tener todos los imprescindibles bien pensados en la cesta horas antes de iniciar dicha promoción, puesto que en el momento que se abren las aplicaciones es cuando debemos hacer clic a comprar para no quedarnos sin nada.