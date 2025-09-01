Los 29 años de Zendaya resumidos en sus 10 mejores looks

Zendaya no es solamente una actriz. Zendaya también es un icono de la moda. Desde los inicios de su carrera, ha sido la protagonista de un fenómeno estilístico que ha tenido como resultado un despliegue de looks que no dejan indiferente a nadie, junto con la ayuda de su estilista de confianza Law Roach. Cada atuendo tiene una narrativa visual, así como una interpretación acorde con la temática de un evento o una historia impactante a contar. A su temprana edad, se ha convertido en una it girl que nunca pasa por desapercibida.

Sin duda alguna, ha pasado de ser la promesa de Disney a una de las figuras más aclamadas a nivel internacional. En cuanto al sector de la moda, sabe defender a la perfección todos los estilismos en cada ocasión. Desde en cualquier alfombra roja de unos premios hasta para hacer una gira de promoción de una de sus películas (y siempre en sintonía con la trama o con el estilo de su personaje). Lo mejor de Zendaya es que es versátil y no tiene miedo a ninguna tendencia. Un día puede aparecer con una estética de lo más dulce o romántica y al día siguiente a la inclinación más gótica. Este 1 de septiembre, Zendaya cumple 29 años y lo celebramos con el resumen de cómo triunfa en cada aparición pública.

Los mejores looks de Zendaya en los últimos años

A lo largo de sus años, la actriz de Dune o Spiderman ha estado en boca de todos a causa de la excelente selección de atuendos para cada ocasión, ya sea asistir a una red carpet o a la front row de un desfile durante la Semana de la Moda. En el día de hoy, en honor a su aniversario, repasamos los 10 mejores looks de Zendaya en los últimos años.

1. Con tesoro vintage de Roberto Cavalli

En la edición de 2024 de la Green Carpet Fashion Awards, Zendaya deslumbraba con este vestido vintage de Roberto Cavalli de la colección Primavera-Verano 2011. Destaca el adorno de una infinidad de flecos largos en cascada, escote en pico pronunciado y tejido de efecto piel de cocodrilo con gran abertura en la espalda. Un atuendo que combinó con joyas sutiles y su melena rizada suelta.

Zendaya con vestido vintage, Gtres

2. Su look más 'street wear' de estampado animal para una 'front row'

Cazamos uno de sus looks de street wear más rompedores para asistir al desfile de Louis Vuitton en 2024. Esta vez no hablamos de ninguna alfombra roja, pero causó sensaciones a todas las editoras de moda con un total look de estampado animal de la propia firma francesa que se compone de chaqueta con shorts y botas de tacón altas.

Zendaya con 'total look' de estampado animal. Gtres

3. El diseño más romántico de Valentino en los SAG 2023

Con este diseño de Valentino, se convirtió en una de las mejores vestidas en la alfombra roja de los SAG 2023. Un vestido de corte de sirena protagonizado por el icónico color rosa de la firma (de entonces, de Pierpaolo Piccioli) de escote palabra de honor, cuerpo encorsetado y una falda repleta de motivos florales en 3D. Un atuendo con el que se convirtió la ganadora de la categoría 'Mejor Actriz de Televisión - Drama'.

Zendaya én la alfombra roja de los SAG en 2024. Gtres

4. Su segundo vestido en los SAG 2023

Durante la misma edición, la actriz se cambió de atuendo a otro vestido firmado por Armani Privé, propio de la colección Couture Spring 2023. Una silueta recta relajada de efecto satinado que combina el rosa empolvado con el celeste y los toques en negro de una manera elegante. También, llama la atención por el escote de palabra de honor en forma de pico y detalle de cut-out en la zona abdominal.

Zendaya en los SAG en 2023. Gtres

5. El estilismo 'glitter' en los Premios Oscar 2022

En la alfombra roja de los Premios Oscar, siempre se convierte en una de las mejores vestidas. No obstante, en la edición de 2022 protagonizó una revolución a causa de su estilismo informal, pero glamuroso, de Valentino. En esta ocasión nos sorprendió con un crop top al estilo camisa en tono crudo de efecto satinado combinado con una falda de lentejuelas en plateado que sentó fenomenal con joyas sutiles y recogido de lo más sofisticado.

Zendaya én la alfombra roja de los Premios Oscar 2022. Gtres

6. Todo al fucsia

Zendaya es una de las celebridades que frecuentemente asiste a los desfiles de Valentino, esta vez se trata de la colección Otoño-Invierno 2022/2023. La celebrada en la Semana de la Moda de París bajo el nombre Pink PP. Tanto las modelos sobre la pasarela como las invitadas vestían del característico tono fucsia del diseñador creativo, entre ellas la actriz lucía un traje de corte oversize con motivos florales en 3D: camisa fluida, pantalones anchos, americana y abrigo XXL.

Zendaya en el desfile de Valentino en 2022. Gtres

7. El 'look' de ganadora para convertirse en el icono de moda del momento

En honor a su mérito en cuanto al sector de la moda, junto con su estilista Law Roach, en 2021 recibió el premio 'Icono de moda del año'. Para ello, en esta ocasión, enamoró con un conjunto de Vera Wang Haute, un crop top al estilo bandeau en rojo clásico que hizo match con una espectacular falda recta con efecto globo en la zona de la cintura. Lo elevó con joyas de acabado en plata y un hairstyle de lo más llamativo conformado en múltiples trenzas de raíz.

Zendaya en los CFDA Fashion Awards 2021. Gtres

8. Una de sus apariciones más recordadas: el 'wet look' en el Festival de Venecia 2021

Zendaya se convertía en el foco del Festival de Venecia 2021 con este vestido de efecto wet hecho a medida por Balmain. Olivier Rousteing se ciñó perfectamente a su figura para crear este vestido pegado en tono beige que destacaba por diversos pliegues, abertura lateral y cola sutil para acentuar la elegancia. Le añadió zapatos de tacón al tono para crear el efecto óptico de 'piernas infinitas', joyas de Bvlgari y peinado de efecto mojado para equilibrar el look.

La actriz Zendaya en una de las ediciones del Festival de Venecia @veniceff78

9. La estética más futurista de Tom Ford

Desde que la celebridad posó con este estilismo de Tom Ford en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2020, todos comenzamos a verlo en las redes sociales. Se trata de un top metálico en fucsia con cuello alto, espalda descubierta y perfectamente ajustado a su silueta que combinó con una falda larga con vuelo sutil al tono. Con ello, optó por un peinado de trenzas y un look de maquillaje de lo más natural para dar todo el protagonismo a las prendas.

Zendaya en los Critics Choice Awards 2020. Gtres

10. De Cenicienta en la Met Gala 2019

En la edición de 2019 constaba el pretexto de la temática Camp, fashion notes, que hacía referencia al ensayo homónimo de la escritora Susan Sontag en 1964.Sobre la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York debíamos ver los looks más exagerados, como Zendaya con un vestido de Cenicienta confeccionado por Tommy Hilfiger que, por arte de magia del hada madrina, se iluminaba.

Zendaya en la Met Gala 2019. Gtres

Lo que está claro es que Zendaya ha protagonizado múltiples estilismos que han tenido una evolución estilística notable. Y esto es solo el comienzo, porque cada aparición promete ser toda una huella en la historia de la moda.