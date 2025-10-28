4 looks de embarazada sin recurrir a las prendas premamá

Durante los nueves meses de embarazo notamos cómo nuestro cuerpo va cambiando, de la misma manera que nuestro armario. Es decir, nuestros vaqueros favoritos comenzamos a ver que nos van ajustados o no son realmente cómodos. Pero, esta temporada no quiere decir que tengamos que renunciar a nuestro estilo, sino totalmente lo contrario. Es el momento oportuno de ser innovadora con las prendas de vestir, proporciones, cortes o texturas para adaptar la moda a nuestra barriguita de tres, seis u ocho meses.

Cuando vamos a las tiendas, nos sentimos obligadas a recurrir a las prendas premamá para vestirnos. No obstante, tenemos distintas soluciones para no recurrir a ellas si no nos sentimos identificadas con la estética de estas, dada su escasa oferta en cuanto a variedad estilística. Solamente necesitamos jugar con materiales más flexibles, cortes oversize o coger un par de tallas más de la nuestra para seguir contando con un repertorio de ítems adecuados a nuestra forma de vestir. Más allá de estar al corriente de las tendencias, se trata de sentirnos bien y nosotras mismas con un vestidor lejos de los clichés. Por ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha conformado cuatro looks de embarazada sin recurrir a las prendas premamá.

Look 1

Comenzaremos con una de las vestimentas más cómodas y funcionales para los looks de embarazada. Y es que solamente hay que confiar en un vestido fluido y de corte oversize, por ello hemos seleccionado este de Zara de estampado técnico y con fular incorporado que está en sintonía con las tendencias actuales. Se trata de un estilo bohemio en tonos apagados que sienta fenomenal con la época de entretiempo junto con botas de tacón bajo en negro de Stradivarius y bolso de flecos de Pull&Bear. Todo ello lo completaremos con pendientes largos acabados en plateado de Massimo Dutti para elevarlo desde un aire más glamuroso.

Vestido bohemio, de Zara (80 euros)

Vestido bohemio. Zara

Botas altas, de Stradivarius (50 euros)

Botas altas. Stradivarius

Pendientes largos, de Massimo Dutti (40 euros)

Pendientes largos. Massimo Dutti

Bolso de flecos, de Pull&Bear (23 euros)

Bolso de flecos. Pull&Bear

Look 2

Otro de los binomios más favorecedores para presumir de barriguita es el binomio camisa vaporosa + vaqueros de tiro bajo. Se trata de una combinación que hemos visto hasta la saciedad a las celebridades e influencers y no podía faltar en este listado. Hemos escogido una prenda superior de estampado de cuadros totalmente ligera y con mangas murciélago junto con los jeans de tono medio de Stradivarius, que llama la atención por el bordado de dos estrellas en la parte trasera. Para completarlo, añadiremos unas bailarinas de serraje de Massimo Dutti y un bolso de hombro de Parfois.

Blusa de cuadros, de Zara (30 euros)

Blusa de cuadros. Zara

Vaqueros de tiro bajo, de Stradivarius (28 euros)

Vaqueros de tiro bajo. Stradivarius

Bailarinas de tachuelas, de Massimo Dutti (90 euros)

Bailarinas de tachuelas. Massimo Dutti

Bolso de hombro, de Parfois (24 euros)

Bolso de hombro. Parfois

Look 3

Y pasamos a los minivestidos, como este tan viral en redes sociales de la firma francesa Maje. Destaca por su estampado tan juvenil en azul con a decoración de cristales para hacer más distintivo. Le daremos un toque cañero con una serie de ítems que actualmente son un sí en el fondo de armario. Ellos son la cazadora de efecto cuero con cinturón incorporado de Pull&Bear, unas buenas botas moteras de H&M y le daremos el plus de color en contraste con un bolso de tachuelas de Parfois.

Minivestido de cuadros, de Maje (295 euros)

Minivestido de cuadros. Maje

Chaqueta de efecto cuero, de Pull&Bear (40 euros)

Chaqueta de efecto cuero. Pull&Bear

Botas moteras, de H&M (90 euros)

Botas moteras. H&M

Bolso bandolera, de Parfois (rebajado a 22 euros)

Bolso bandolera. Parfois

Look 4

Las prendas de punto también son siempre una buena opción, puesto que se ajustan y adaptan perfectamente al cuerpo. Debido a ello, no hemos dudado en recomendar un total look en mantequilla de jersey y falda de corte recto de la firma sueca junto con botas de tacón en chocolate de Bershka y bolso de mano con flecos de Bosanova. Para dar un aire más moderno, hemos seleccionado una bandana de punto que combina ambos colores que se podría lucir tanto en el cuello como en la cintura o cabello.

Jersey de punto, de H&M (18 euros)

Jersey de punto. H&M

Falda de punto, de H&M (28 euros)

Falda de punto. H&M

Bolso bandolera, de Bosanova (rebajado a 32 euros)

Bolso bandolera. Bosanova

Botas de tacón en chocolate, de Bershka (56)

Botas de tacón en chocolate. Bershka

Bandana de punto, de Zara (16 euros)

Bandana de punto. Zara

Sin ninguna duda, el embarazo es una de las épocas más bonita de la vida, en la que tanto tu mente como tu estado de ánimo son vitales. Por ello, coordinar esta transformación con la manera de vestir es una manera de cuidarte a ti misma, así como de tener una motivación en el día a día.