5 ideas fáciles para ir a la oficina en diciembre con looks abrigados y muy elegantes

Ir a la oficina durante el mes de diciembre puede sentirse un poco cuesta arriba sobre todo si pensamos la sensación de frío que nos encontraremos al salir de casa, ¿verdad? Para ello no se nos ocurre nada como un estilismo que levante el ánimo y que nos acompañe en las largas (y oscuras) tardes frente al ordenador.

El último mes del año ya está aquí y, con él, una lista infinita de compromisos prenavideños que se cuelan entre una reunión y otra: comidas de empresa, amigos invisibles, brindis improvisados, visitas a mercadillos y ese afterwork que comienza con solo un vino y termina en un chocolate con churros. Por eso, diciembre exige más que nunca looks versátiles, calentitos y elegantes que funcionen de nueve a nueve sin perder un ápice de estilo.

Cómo construir un armario perfecto para ir a la oficina en diciembre (sin pasar frío y sin renunciar al estilo)

A estas alturas ya deberías saberlo: ir calentita y verse elegante no solo son compatibles, sino que en diciembre se convierten en la combinación ganadora. El truco está en apostar por tejidos gustosos, estructuras pulidas y colores que eleven cualquier look sin esfuerzo. Desde el punto jacquard que vuelve temporada tras temporada hasta los básicos infalibles como un vestido de punto o un pantalón recto bien planchado, la clave está en sumar capas inteligentes y prendas todoterreno que aguanten una jornada completa… y lo que surja después.

Con esto en mente, hemos seleccionado cinco looks fáciles, abrigados y muy elegantes para inspirarte durante todo el mes. Toma nota.

Look 1

Chaqueta jacquard con lentejuelas y cinturón, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta jacquard con lentejuelas y cinturón. Zara

Falda midi de punto efecto cepillado, de Zara (25,95 euros)

Falda midi de punto efecto cepillado. Zara

Un combo que huele a invierno desde lejos. La chaqueta jacquard con lentejuelas aporta ese aire festivo perfecto para diciembre sin caer en excesos, y la falda de punto efecto cepillado en arena suma la calidez justa para sobrevivir a cualquier oficina fría. Añade unas botas altas y ya tienes un look impecable para reuniones, comidas de empresa o una tarde de compras improvisada.

Look 2

Vestido de punto cuello perkins, de Mango (39,99 euros)

Vestido de punto cuello perkins. Mango

Puro minimalismo elegante. Un vestido con cuello perkins como este es la definición de look fácil y resultón: abriga, estiliza y funciona tanto con mocasines como con botas altas. El color chocolate, una de las tonalidades estrella del invierno, aporta sofisticación sin esfuerzo.

Look 3

Bómber de punto básica, de Primark (22 euros)

Bómber de punto básica. Primark

Pantalones Chaplin rectos, de Bad Habits (185 euros)

Pantalones Chaplin rectos. Bad Habits

La bómber de punto marengo aporta un toque coquette sin perder seriedad, mientras que los pantalones rectos, con dobladillo y ese toque técnico elegante crean un efecto impecable y muy profesional. Un look perfecto para días de oficina "non-stop" en los que quieres comodidad y sofisticación a partes iguales.

Look 4

Top de punto fino con cuello perkins, de H&M (22,99 euros)

Top de punto fino con cuello perkins. H&M

Jeans palazzo tiro alto, de Massimo Dutti (59,95 euros)

Jeans palazzo tiro alto. Massimo Dutti

Una de las combinaciones más favorecedoras del invierno: parte de arriba ajustada, parte de abajo amplia. Al mezclar un jersey de punto básico con cuello alto y unos pantalones vaqueros de corte ancho consiguen que el resultado sea un look pulido, cómodo y con ese toque abrigado que tanto buscamos en diciembre. Si sumas un abrigo largo en tonos neutros, lo tendrás listo para cualquier reunión… o para un café navideño improvisado tras salir de la oficina.

Look 5

Blazer cuadros Amara, de Polín et Moi (79,95 euros)

Blazer cuadros Amara. Polín et moi

Falda midi vichy, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Falda midi vichy. Massimo Dutti

Un conjunto con sello de elegancia effortless en toda regla. La blazer camel aporta solidez visual y un punto de lujo silencioso que tanto triunfa en 2025, mientras que la falda vichy de lana añade movimiento y ese toque femenino que suaviza todo el estilismo. Combínalo con un jersey finito o una camisa blanca y te acompañará desde el escritorio hasta un plan navideño con amigas.

Diciembre es un mes exigente, sí, pero también la excusa perfecta para vestirnos con más intención y disfrutar de los pequeños rituales que trae el invierno. Ya ves que con las prendas adecuadas puedes ir a la oficina calentita, elegante y lista para cualquier plan improvisado. Porque si algo nos enseña este mes es que cualquier día puede acabar siendo especial.