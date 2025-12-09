El abrigo blanco de Melania Trump que arrasa en Navidad: así ha sido su impactante llegada con Papá Noel a la base de Marines de Quantico

Melania Trump ha vuelto a demostrar por qué su estilo continúa marcando tendencia en cada una de sus apariciones públicas. La primera dama ha aterrizado en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico para participar en el tradicional Toys for Tots Charity Drive, un evento solidario que reúne a familias militares y voluntarios con el objetivo de llevar regalos a los niños de todo Estados Unidos. Y, como era de esperar, su estilismo ha generado un auténtico revuelo en redes sociales y medios internacionales.

Acompañada por Papá Noel, Melania protagonizó una de las estampas navideñas más comentadas del año. Las imágenes, ya virales, la muestran caminando por la pista de aterrizaje entre risas, saludos y un derroche de elegancia que confirma su capacidad para elevar cualquier momento protocolario.

El abrigo marfil que ha conquistado a medio mundo

El gran protagonista del look es un abrigo de lana color marfil firmado por Proenza Schouler, una pieza de líneas estructuradas y un corte peacoat que aporta sobriedad, luz y un toque clásico ideal para la temporada festiva. Se trata de una prenda icónica en su armario, perfecta para eventos exteriores y para esos días de invierno en los que el estilo es tan importante como la funcionalidad.

Trump White House Holidays ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La elección del color no es casual: el marfil es uno de los tonos que más ha lucido Melania en Navidad, por su capacidad para aportar sofisticación instantánea y resaltar su inconfundible presencia pública. El diseño, con doble botonadura y solapas amplias, estiliza la figura y equilibra a la perfección el resto del conjunto.

Negro absoluto para contrastar: el combo ganador

Bajo el abrigo, Melania apostó por un jersey de cuello alto negro, una prenda que nunca falla cuando se busca un look elegante, cálido y atemporal. Lo combinó con pantalones pitillo también en negro, creando un efecto monocromático que realza el abrigo marfil y aporta verticalidad a la silueta.

Para completar el estilismo, la primera dama eligió guantes negros y unas botas de tacón fino firmadas por Alaïa, uno de los detalles más comentados en redes por su aire sofisticado y femenino. Un look minimalista, limpio y perfectamente ejecutado.

Una aparición navideña con sello viral

Más allá de la moda, la aparición de Melania junto a Papá Noel ha sido descrita por miles de usuarios como un “momento icónico”. La estampa, espontánea y alegre, ha dado la vuelta al mundo y ha reforzado la conexión de la primera dama con familias militares y con la tradición solidaria del programa Toys for Tots.

Con este look impecable y una actitud cercana, Melania Trump vuelve a situarse en el centro de la conversación navideña y reafirma su papel como una de las figuras públicas con mayor capacidad para influir en el estilo invernal.