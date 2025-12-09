El abrigo blanco de Paula Echevarría que arrasa este invierno: elegante, calentito y perfecto para sobrevivir al frío de Madrid

Cuando Madrid se llena de luces y de planes navideños, también llegan las bajas temperaturas que ponen a prueba cualquier look urbano. Sin embargo, Paula Echevarría ha vuelto a demostrar que el frío no está reñido con la elegancia. La actriz ha compartido en Instagram un carrusel de imágenes disfrutando de un día en familia en San Lorenzo de El Escorial y, aunque el plan era totalmente navideño —Belén XL, casitas de chocolate y buzón de Santa Claus—, el auténtico protagonista ha sido su abrigo blanco de Marciano by Guess.

Una prenda que, además de elevar cualquier estilismo, se convierte en una inversión clave para quienes buscan ir abrigadas sin renunciar al glamour.

Un abrigo impecable para los días más fríos

El abrigo que luce Paula es el modelo Abrigo de mezcla de lana Marciano, valorado en 450 euros, y pensado precisamente para esos días en los que la temperatura cae en picado. Está confeccionado en una mezcla de lana que aporta estructura y calidez, con un interior suave y un diseño de corte cruzado que estiliza al instante.

La prenda incorpora además un cuello envolvente con efecto pelo, uno de los detalles más lujosos y favorecedores del diseño, que transforma cualquier look básico en un conjunto elegante y muy sofisticado. El cinturón ajustable y las solapas marcadas aportan ese toque clásico que tanto gusta a Paula y que funciona igual de bien en un plan familiar que en una cena navideña.

Así combina Paula el abrigo blanco para un look cómodo y estiloso

Lo que más nos inspira de este estilismo es su mezcla entre comodidad y estilo. Paula apuesta por un total look en blanco y negro, con pantalones oscuros muy fluidos que aportan contraste, botas de tacón que alargan la figura y un pañuelo blanco y negro con flecos, ideal para sumar textura.

Como accesorio principal, la actriz elige un bolso negro cruzado, práctico para una tarde de actividades familiares pero lo suficientemente elegante para no romper la estética sofisticada del abrigo.

El resultado es un look pensado para combatir el frío, pero sin perder ni un ápice de estilo. Una fórmula urbana, accesible y replicable que convierte este abrigo en la prenda estrella del invierno.

El abrigo blanco, la tendencia que domina el invierno

El universo fashion lo ha dejado claro: el abrigo blanco es uno de los grandes éxitos de la temporada. Favorece, ilumina el rostro en días grises y aporta un toque de lujo instantáneo. El modelo de Marciano que lleva Paula es la prueba definitiva de que una prenda invernal también puede ser sofisticada y versátil.

Y si a esto sumamos la capacidad de Paula Echevarría para convertir cualquier look en un referente, no sorprende que su abrigo se haya convertido ya en uno de los deseos fashion del momento.