Adiós al verano: las novedades de las marcas españolas que ya marcan tendencia este otoño

La moda actual vive un momento de introspección. Después de años en los que el minimalismo y la comodidad marcaron la pauta, las colecciones de esta temporada proponen un equilibrio entre lo práctico, lo moderno y lo emocional. Los diseñadores parecen haberse hecho la misma pregunta: ¿cómo crear un armario que no solo se adapte al ritmo acelerado de la vida moderna, sino que también conecte con la necesidad de expresión personal y autenticidad?

En este contexto, muchas casas de moda han optado por siluetas limpias pero llamativas, materiales de calidad y una paleta serena que transmite calma. Hoy, el minimalismo convive con un espíritu más libre y atrevido que introduce explosiones de color, texturas inesperadas y detalles lúdicos para romper la monotonía del invierno.

Una paleta cromática que lo dice todo

Conjunto total brown de Polin et Moi Polin et Moi

El color ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada. Pantone eligió "Mocha Mousse" como el color del año 2025, un tono que evoca la calidez del café y el chocolate y que ha inundado las pasarelas de Nueva York, París y Milán. En la nueva colección de Polin et Moi, este tono se ha visto en vestidos fluidos de estampado discreto, chaquetas estructuradas y jerséis de punto que reinterpretan esta tendencia global para el día a día.

Vestido estampado de Polin et Moi Polin et Moi

Pero el otoño-invierno 2025 no es solo neutralidad: el rojo tomate ha vuelto con fuerza en firmas como Miu Miu y Louis Vuitton, ofreciendo una dosis de energía y sofisticación. El amarillo mostaza, visto en Prada y Valentino, aporta un punto retro y cálido, mientras que los rosas empolvados suavizan la paleta con un toque romántico. Y, para quienes buscan un golpe de audacia, los neones reaparecen en detalles de pasarela y accesorios, desafiando la idea de que el invierno debe ser oscuro y sobrio.

En España, marcas como Mango o Zara también han comenzado a incorporar estos colores en sus nuevas propuestas, combinando la atemporalidad de los tonos tierra con accesorios o prendas puntuales en tonalidades más vibrantes.

Top de cuello halter en color terracota de Zara Zara

Siluetas que invitan al movimiento

En paralelo al color, la forma también se reinventa. La rigidez de otras temporadas da paso a tejidos con caída, capas ligeras y cortes que liberan el cuerpo. Anthony Vaccarello, en Saint Laurent, describió sus propuestas como "un ejercicio de elasticidad y ligereza", y no fue el único. Marcas como The Row, Proenza Schouler o Miu Miu apostaron por la fluidez, con pantalones amplios, vestidos largos y blusas envolventes que permiten transitar con naturalidad del día a la noche.

Este mismo enfoque empieza a verse en la nueva colección de Massimo Dutti, donde opta por piezas versátiles y cómodas, pensadas para una jornada que puede empezar en la oficina y terminar en una cena improvisada o un viaje de fin de semana, sin perder estilo ni sofisticación.

Total look de Massimo Dutti Massimo Dutti

El armario del presente: funcionalidad y emoción

Vestido de Polin et Moi Polin et Moi

Lo que proponen las colecciones otoño-invierno 2025 es más que un cambio estético: es una redefinición del guardarropa moderno. Las prendas básicas se elevan con materiales nobles; los accesorios, antes pensados solo para ocasiones especiales, entran en la rutina diaria; y los colores, en lugar de seguir normas rígidas, invitan a experimentar.

Esta temporada es una invitación a construir un armario más consciente, flexible y conectado con la personalidad de cada uno, en el que convivan la sobriedad del beige con la energía del rojo, la calidez del marrón chocolate o la nostalgia del rosa empolvado.