Aitana confiesa su amor por Plex con la camiseta de rayas más tendencia del otoño

Aitana lo ha vuelto a hacer. La cantante sabe perfectamente cómo convertir cualquier gesto en un fenómeno viral y su último TikTok es la prueba definitiva. En cuestión de horas, el vídeo ya suma más de 53.000 me gusta y cientos de comentarios, convirtiéndose en uno de los más comentados del momento. Pero no solo ha dado que hablar por el mensaje que esconde, sino también por el look que ha elegido para grabarlo: una camiseta de rayas anchas que promete convertirse en la tendencia estrella de este otoño 2025.

El TikTok que lo confirma todo

En el vídeo, Aitana aparece sonriendo tímidamente y tapándose la cara con la mano mientras se lee la frase: “nunca JAMÁS (por muy poco que sea) me va a gustar alguien más pequeño que yo”. Una confesión que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores, que han llenado los comentarios con referencias a Plex, el creador de contenido con el que la cantante lleva semanas protagonizando rumores de relación.

La diferencia de edad entre ambos -Aitana tiene 26 años y Plex 23- ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada de forma oficial, este TikTok parece ser la pista más clara hasta ahora y los fans no han tardado en darlo por hecho: Aitana estaría enamorada de Plex.

La camiseta de rayas que arrasa este otoño

Más allá del mensaje, el estilismo de la artista ha captado toda la atención. En el vídeo, luce una camiseta oversize de rayas azules y negras, con cuello asimétrico y mangas extra largas, un diseño que encaja de lleno con una de las tendencias más fuertes de la temporada: el estilo grunge dosmilero.

Las camisetas de rayas anchas han regresado con fuerza, y las tiendas ya están viviendo un auténtico boom de ventas. Marcas de streetwear, firmas de lujo e incluso el fast fashion han apostado por este estampado atemporal, pero el modelo de Aitana tiene todos los ingredientes para convertirse en el más deseado: corte relajado, colores versátiles y un aire desenfadado que encaja con su estilo personal.

Un look viral y fácil de copiar

Lo mejor de esta camiseta es que es infinitamente combinable. Puedes llevarla con pantalones wide leg, faldas denim, minifaldas tableadas o incluso pantalones cargo para conseguir un look mucho más urbano. Además, si buscas darle un aire sensual como Aitana, puedes apostar por dejar un hombro al descubierto, una tendencia que ha vuelto con fuerza y que aporta un toque juvenil y fresco.

Lo que está claro es que Aitana no solo ha encendido TikTok con su “confesión” sobre Plex, sino que también ha puesto en el radar una de las prendas más virales del otoño. Así que, si estabas buscando un look cómodo, tendencia y con un punto rebelde, esta camiseta de rayas es la inspiración perfecta.