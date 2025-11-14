Aitana hace historia en los Latin Grammy 2025 con tres looks espectaculares que resumen su era más oscura y fashion

Aitana vivió una noche histórica en los Latin Grammy 2025, no solo porque se llevó a casa su primer gramófono, sino porque firmó una de sus alfombras rojas y puestas en escena más comentadas de los últimos años. La artista española, guiada por su estilista Alba Melendo, demostró que está inmersa en una evolución estética poderosa, arriesgada y absolutamente contemporánea. Sus tres looks —uno para la alfombra roja, otro para recoger el premio y un tercero para su actuación— definieron una narrativa visual impecable. De la bridal era de los días previos a los premios, a la era más gótica y oscura.

Look 1: el vestido gótico-victoriano de Ottolinger para la alfombra roja

La llegada de Aitana a la alfombra roja sentó las bases de la que sería su noche más fashion hasta la fecha. La cantante escogió un impresionante diseño negro de Ottolinger, la firma franco-suiza conocida por su estética experimental. El vestido mezclaba transparencias, aplicaciones florales, un corsé central con tiras de lino deshilachado y una falda con efecto tatuaje gracias al encaje aplicado estratégicamente sobre la piel.

26th Annual Latin GRAMMY Awards - red carpet CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Agencia EFE

La larga cola bordada en pedrería negra añadía dramatismo y reforzaba esa inspiración gótica y victoriana que tanto encaja con su nueva etapa. El beauty, con coleta alta, flequillo abierto y un eyeliner intenso, completó el estilismo junto a joyas de Tiffany & Co., aportando un brillo elegante sin romper la oscuridad del conjunto.

Look 2: la elegancia futurista de Sportmax para recibir su primer Grammy

Para subir al escenario a recoger su primer Latin Grammy, Aitana apostó por una imagen más minimalista, futurista y pulida. Lo hizo con un diseño negro de Sportmax, una creación asimétrica que jugaba con pliegues, capas y un efecto de flecos rígidos que se movían con cada paso de la artista.

Este look marcó un contraste total con el dramatismo anterior: era sofisticado, maduro y muy contemporáneo. De nuevo, las joyas de Tiffany & Co. y su maquillaje ahumado y estructurado ayudaron a subrayar esa estética de diva moderna que está abrazando en esta nueva etapa.

Look 3: un diseño artesanal de Les Fleurs Studio para una actuación emocional

El tercer look llegó durante su actuación, y fue sin duda el más íntimo de la noche. Para este momento tan simbólico, Aitana lució un diseño custom made de Les Fleurs Studio, creado por María Bernad. La pieza estaba confeccionada en tul bordado, pedrería y detalles artesanales que aportaban un aire etéreo, casi poético.

2025 Latin Grammys - Show Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

El estilismo conectaba de forma directa con la narrativa visual de su álbum “Cuarto Azul”, y se integraba a la perfección con la puesta en escena: un tocador iluminado, una estética nocturna y una interpretación cargada de emoción. Un cierre perfecto para una noche en la que moda y música caminaron de la mano.

Aitana no solo celebró un triunfo profesional, sino que mostró al mundo su capacidad para convertir cada aparición en un statement de estilo. Tres looks, tres mensajes y una única conclusión: está entrando en su era más fuerte, más oscura y más fashion.