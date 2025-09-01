Aitana pone fin a sus vacaciones románticas en Bali y vuelve a Barcelona con los leggings deportivos más buscados

Se acabaron las vacaciones para Aitana. Después de pasar unas semanas de descanso y desconexión en Bali con su novio Plex, la cantante ha regresado a Barcelona para retomar su rutina de autocuidado y bienestar. Y lo ha hecho en su lugar de referencia: InOut Barcelona, el exclusivo centro de estética creado por Elisabeth Álvarez, que se ha convertido en uno de los más sofisticados y completos de España.

Situado en la Avenida Diagonal, este espacio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados, 40 cabinas y los tratamientos más avanzados en belleza y bienestar. Un auténtico paraíso del cuidado personal al que acuden numerosas celebrities, y que Aitana no duda en elegir cada vez que vuelve a casa tras una gira o unas vacaciones.

El look deportivo de Aitana para volver a la rutina

Para su primera visita tras las vacaciones, Aitana ha compartido un selfie frente al espejo en el que luce un estilismo cómodo y favorecedor. La cantante ha apostado por unos leggings deportivos ajustados con detalle lateral de las rayas blancas de Adidas, combinados con un top cropped negro de cuello redondo, logrando un look sencillo pero estiloso, perfecto para afrontar los días de vuelta a la normalidad.

El look de Aitana. Stories Instagram @aitanax

El conjunto demuestra que los básicos deportivos siguen siendo los mejores aliados en septiembre, sobre todo cuando buscamos comodidad sin renunciar al estilo. Aitana completa el look con unas gafas de sol negras y su inseparable iPhone, presumiendo de actitud relajada y segura.

InOut Barcelona: el templo beauty donde se pone a punto

El centro InOut Barcelona es mucho más que un espacio de tratamientos estéticos. Se trata de uno de los centros de belleza más grandes de España, especializado en tratamientos faciales, corporales, masajes personalizados y técnicas de bienestar integral. Su enfoque combina innovación, lujo y resultados visibles, y su creciente popularidad lo ha convertido en el preferido de muchas celebrities.

Que Aitana lo elija como su lugar de referencia no es casualidad: septiembre es el mes perfecto para resetear la piel, recuperar energía y prepararse para la nueva temporada.

Con esta imagen, Aitana deja claro que la vuelta a la rutina no está reñida con el autocuidado. Tras unos días de descanso en Bali, la artista apuesta por ponerse a punto en el centro de belleza más exclusivo de Barcelona, combinando bienestar, deporte y estilo en su regreso a la ciudad.