Aitana revoluciona Port Aventura con los vaqueros más raros (y caros): más de 550 euros por un pantalón

Aitana no solo brilla en los escenarios, también lo hace en su día a día con elecciones de moda que rápidamente se convierten en tendencia. La cantante disfrutó de una jornada en Port Aventura, y lo hizo con un look relajado en apariencia, pero con un detalle de lujo que no ha pasado desapercibido: unos vaqueros de más de 550 euros.

La artista optó por un estilismo cómodo y juvenil, perfecto para una visita al parque temático, aunque con un guiño a la moda de autor que confirma su estatus como icono de estilo.

Los vaqueros de JW Anderson que superan los 550 euros

La prenda protagonista del look fueron los Twisted asymmetric high-rise jeans de la firma JW Anderson, con un precio de 550 euros en la web de Net-a-Porter. Este diseño se aleja de los patrones clásicos del denim para ofrecer una propuesta innovadora y original.

El look de Aitana en Port Aventura. X @@ami_aitana

Confeccionados con paneles de tejido vaquero, destacan por su corte asimétrico en la cintura, las costuras curvas y un bajo rematado en tono marrón que refuerza su inspiración workwear. El resultado es un pantalón de estética arquitectónica que combina la comodidad del jean con la sofisticación de la moda de autor.

El look elegido por Aitana en Port Aventura

Aitana acompañó estos vaqueros con un polo gris anudado en la cintura, dejando a la vista la silueta irregular del pantalón. Una combinación desenfadada y práctica que se ajusta al plan de un día de diversión, pero que al mismo tiempo aporta un aire diferenciador gracias al diseño de los jeans.

La mezcla de una prenda básica con un vaquero de autor convierte el conjunto en un estilismo equilibrado: cómodo, funcional y con ese toque de moda que caracteriza a la cantante.

Inspiración de otoño

El look de Aitana en Port Aventura confirma que el denim no pierde su fuerza como tendencia clave. Esta temporada, los vaqueros con cortes especiales, bajos contrastados y siluetas amplias se imponen como una de las grandes apuestas.

La elección de la cantante demuestra cómo una pieza de autor puede integrarse en estilismos casuales y servir de inspiración para el día a día. Bastará con combinarlos con camisas oversize, sudaderas o chaquetas de entretiempo para llevarlos también en la rutina urbana de este otoño.

Con estos vaqueros de más de 550 euros, Aitana refuerza su papel como referente de moda en España. Una vez más, consigue que incluso un look pensado para la comodidad en un parque temático se convierta en objeto de inspiración fashion para la nueva temporada.