Aitana se viste de novia (por partida doble) antes de los Latin Grammy 2025 con dos looks de ensueño

Aitana ha llegado a Las Vegas convertida en toda una novia moderna y sexy. Antes de la gran gala de los Latin Grammy 2025, la artista española ha apostado por el blanco en dos versiones opuestas —una sofisticada y otra romántica—, confirmando que el bridal look es la nueva tendencia en la alfombra roja. Dos looks de altura de la mano de su estilista Alba Melendo, que la ha convertido también en una 'Superestrella' de la moda.

Un vestido de novia moderno para la alfombra roja

Para su paso por la red carpet del evento Best New Artist Showcase, Aitana escogió un impactante minivestido blanco firmado por Giuseppe Di Morabito, el diseñador italiano que ha conquistado a celebridades como Dua Lipa o Georgina Rodríguez.

El diseño, de silueta ajustada y escote palabra de honor con estructura de corsé, realzaba la figura de la cantante y recordaba a un vestido de novia contemporáneo. El tejido con acabado brillante y los detalles arquitectónicos en el bustier aportaban un aire haute couture muy acorde con su nueva etapa musical.

Completó el look con zapatos blancos de Christian Louboutin, joyas de Tiffany & Co. y un peinado de ondas sueltas con flequillo, obra del estilista Jesús de Paula. El maquillaje, creado por el equipo de Fermartinezlab para YSL Beauty, apostó por una piel luminosa, mejillas sonrosadas y labios nude, logrando un equilibrio entre dulzura y fuerza escénica.

Encaje y romanticismo para su actuación

Horas más tarde, durante su actuación en el mismo evento, Aitana cambió el glamour milanés por un look mucho más etéreo y poético. Sobre el escenario apareció con un conjunto de Dreaming Eli, la firma londinense especializada en prendas artesanales y sostenibles, confeccionadas con fibras naturales y tejidos reciclados.

El diseño, con corsé estructurado, mangas abullonadas y cuerpo de encaje transparente, parecía sacado de un cuento. Las medias del mismo tejido creaban un efecto de continuidad con el vestido, mientras que el juego de volúmenes y transparencias aportaba una sensualidad delicada y teatral.

La artista brilló bajo las luces violeta interpretando sus últimos temas, y su estilismo —una mezcla entre novia romántica y musa del pop— se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

Camino al gran día de los Latin Grammy 2025

Nominada en dos categorías, Aitana ha conseguido consolidarse como una de las voces españolas más influyentes del panorama latino. Su presencia en los actos previos de los Latin Grammy 2025, que se celebrarán este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, ha sido una auténtica lección de estilo.

Con estos dos looks blancos que reinterpretan la estética nupcial, la intérprete de Los Ángeles ha vuelto a demostrar que puede ser angelical y poderosa a la vez. Dos vestidos, dos firmas internacionales y una misma idea: Aitana está viviendo su momento más brillante, tanto en la música como en la moda.