Alba Díaz confirma que la blazer estructurada es el vestido más poderoso del otoño 2025

Alba Díaz Berrocal se convirtió en una de las protagonistas del photocall organizado por Grupo Cosentino en el Teatro Real de Madrid, donde la firma almeriense presentó a nivel mundial Éclos, su nueva superficie innovadora para el diseño y la arquitectura. La influencer y empresaria apostó por un look que reúne dos de las grandes tendencias del momento: la americana oversize convertida en vestido y las hombreras XL como guiño a la moda ochentera más sofisticada.

Una vez más, Alba demuestra que no necesita recurrir a artificios para acaparar todas las miradas. Su elección confirma lo que ya se veía venir desde pasarelas y street style: la blazer es la nueva prenda estrella del armario femenino.

El poder de la blazer-vestido

Alba Díaz optó por la blazer ‘Sicily’ de la firma española Sans Faff, confeccionada a medida en un elegante tono beige neutro. La pieza destaca por su corte impecable, hombros extragrandes y cintura entallada, lo que consigue equilibrar la silueta y aportar un aire poderoso a la figura.

Lejos de combinarla con pantalones o falda, Alba decidió llevarla como vestido, una fórmula que ya han popularizado otras it girls internacionales y que se presenta como el recurso más sofisticado para las noches de otoño. El resultado: un estilismo limpio, moderno y con un toque sexy que juega con la dualidad entre la sastrería clásica y la feminidad contemporánea.

Hombreras XL: la tendencia que arrasa

Uno de los detalles más llamativos del look fueron las hombreras sobredimensionadas, que no solo estilizan sino que transmiten seguridad y presencia escénica. Esta silueta marcada, inspirada en los años 80, vuelve con fuerza esta temporada y se convierte en el sello inconfundible de quienes quieren destacar sin necesidad de recurrir a estampados o colores llamativos.

El look de Alba Díaz. Gtres

Alba apostó por el minimalismo cromático, confiando en que la fuerza de la prenda hablara por sí sola. Un acierto que encaja a la perfección con el espíritu del evento, donde la arquitectura, el diseño y la innovación eran los grandes protagonistas.

Complementos discretos y elegancia natural

La hija de Vicky Martín Berrocalcompletó su look con unos pendientes dorados de aro y un beauty look pulido: coleta baja efecto wet, piel luminosa y labios en tono nude. Una elección sencilla que pone en valor el estilismo y resalta la sofisticación de la blazer.

El minimalismo calculado convierte este look en un ejemplo de cómo menos es más. Alba Díaz demuestra que la seguridad y el estilo propio son los mejores accesorios cuando se pisa una alfombra roja.

La blazer, la prenda más versátil del otoño

Con este look, Alba Díaz confirma lo que las prescriptoras de moda ya adelantaban: la blazer es la prenda más versátil del otoño. Funciona como chaqueta de oficina, como pieza clave para un look casual y, ahora, como el vestido más poderoso para la noche.

El look de Alba Díaz. Gtres

El diseño estructurado con hombreras XL se perfila como el favorito de las invitadas más trendy, que buscan una prenda capaz de combinar elegancia, comodidad y mucha personalidad. Alba lo ha llevado al extremo más sofisticado, consolidándose una vez más como referente de estilo entre las jóvenes españolas.