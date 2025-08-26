Alerta tendencia: los polos de rayas, como el de María Pombo, estarán en todos los armarios en otoño

Es oficial, los polos de rayas horizontales son una de las tendencias más fuertes de este otoño. Los hemos cazado en los looks de las invitadas a la Semana de la Moda de Copenhague y ahora no paramos de verlos en las redes sociales o en el street wear. Entre las editoras de moda que han caída rendidas antes esta fiebre es María Pombo, quien no ha dudado en recurrir a esta prenda para esquivar las ráfagas de aire de las noches de verano en Cantabria. ¿La buena notica? Las marcas ya están comenzando a lanzar los modelos más fashionistas, versátiles y a muy buen precio.

Se trata de una buena inversión a causa del gran abanico de posibilidades en cuanto a su combinación. Además de tratarse de una prenda más básica y atemporal de siempre, otorga la capacidad de quitarnos dolores de cabeza a la hora de sacarle partido. Porque se adapta tanto a un estilo como a otro, siendo el más preppy, clásico o cañero. Hemos visto los polos de rayas de la manera más maximalista y llamativa posible junto con otros estampados (como el de lunares) hasta en la faceta más sencilla para el día a día, como es con unos vaqueros anchos y unos mocasines. ¿Un look perfecto para it a la oficina de una manera mas relajada? Nosotras decimos sí. En el caso de María Pombo, como hemos podido observar en la Instagram Story de Pablo Castellano, ha optado por un modelo básico en blanco y negro con el que ha hecho match con una falda de volantes y encajes.

El polo de rayas de María Pombo ya es tendencia

Como hemos comentado en varias ocasiones, María Pombo no tiene miedo a las tendencias y le sientan fenomenal presumiendo de barriguita. Así lo ha demostrado en las últimas semanas con el conjunto de cuadros vichy, la falda de encaje rebajada de Zara o el vestido estampado de soles de una firma española. Ahora, hemos descubierto una nueva prenda fashionista durante su ratito de desconexión en familia. Y es que la influencer española y su marido han pasado el atardecer de este lunes con sus hijos Martín y Vega junto con un helado. Un vídeo de lo más enternecedor que nos ha compartido el creador de contenido en su cuenta oficial de Instagram.

María Pombo con sus hijos. Instagram @pablocastellano86

Cómo sacar partido a los polos de rayas

Los polos de rayas siempre han estado presente en nuestros armarios, pero ahora estamos en comenzando a notar su presencia en los looks. Pero, lo cierto es que es una buena inversión para la temporada de otoño-invierno 2025/2026. Si eres del team 'más es más' atráete a combinarlo con una falda de lunares, unas bailarinas y complementos al estilo más maximalista. Una propuesta que, a primera vista, puede asustar, pero que las editoras de moda han confirmado que sí funciona. En cambio, si quieres sumarte poco a poco, nada mejor que unos buenos pantalones de vestir y unas zapatillas deportivas para dar un toque más moderno. O, también, pon en práctica la técnica del layering con una camisa por debajo y una prenda de abrigo, como una gabardina o una chaqueta de ante.

Lo cierto es que María Pombo ha acertado con su última compra, convirtiéndose en toda una fuente de inspiración para todas nosotras. ¿Te atreverás con algo modelo?