Amalia de Holanda cumple 22 años: un estilo heredado de Máxima y con una mirada hacia la tradición

Amalia de Holanda es una de las figuras de la realeza europea que más ha creado interés en los últimos años. Más allá de su presencia en solitario en actos oficiales, ha protagonizado una evolución estilística que nos recuerda a la que también ha tenido la Princesa Leonor. Porque ambas herederas al trono coinciden en dos puntos fuertes en su estilo: herencia de sus madres y apoyo al diseño nacional.

Este 7 de diciembre, Amalia de Holanda cumple 22 años, protagonizando un legado de estilo que no deja indiferente a nadie y marcado por la corriente más elegante. Sobre todo, a lo largo de este 2025 ha sido tema de conversación entre las editoras de moda a causa de una excelente vestimenta para cada una de sus apariciones públicas. Porque no utiliza la moda únicamente por función estética, sino como herramienta de comunicación y extensión del discurso.

Un estilo marcado por la herencia de su madre, Máxima de Holanda

Amalia de Holanda se ha convertido en una de las figuras de la realeza con más atención mediática y su estilo es uno de los detalles en los que más nos fijamos. Su madre, Máxima de Holanda, es una de las royals mejor vestidas a nivel europeo, donde acentúa ese aire sofisticado con una gama de colores vibrante y llamativa. Pone una clara atención a los detalles de cada estilismo en cuanto a los accesorios, las texturas o las tonalidades.

Y la princesa de Orange lo ha tomado como punto de referencia en su estilo, pero desde un punto de vista más sobrio y juvenil. Más allá de todo ello, también es fiel a la tradición neerlandesa, donde existe una clara mirada hacia la importancia de los materiales de alta calidad, las líneas limpias y la versatilidad.

Máxima y Amalia de Holanda. Gtres

Elegancia y minimalismo sin perder de vista el aire juvenil

Como comentábamos, la heredera al trono conserva una estética elegante atemporal, pero sin olvidarse de su aire juvenil. Esto le ayuda a crear unos estilismos clásicos, pero reinterpretados a la actualidad de la mano de las tonalidades, las nuevas siluetas o los materiales para la confección. No obstante, sigue una corriente minimalista evitando exageraciones o estridencias en sus looks evidenciando una maduración estilística.

Si entramos en su armario, lo más habitual es verle con vestidos midi, ya sean en colores sólidos o estampados, acompañados de abrigos largos que también solemos ver a su madre. Asimismo, los trajes de dos piezas, como observamos de la misma manera a Leonor. Pero, en su día a día es fanática de las combinaciones como blusas con pantalones holgados o camisetas con vaqueros rectos.

Amalia de Holanda. Gtres

La importancia de la moda nacional y sostenible

Para Amalia de Holanda es importante conformar un fondo de armario donde estén presentes tanto las firmas neerlandesas como las confecciones de manera sostenible. Es por ello que es común verle con modelos de grandes marcas de los Países Bajos, como Jan Taminiau, Claes Iversen o Natan. Asimismo, de la misma manera que vemos en las vestimentas de Letizia o Leonor, tiene preferencia de dar segundas, terceras e infinitas vidas a sus prendas de vestir.

Amalia de Holanda. Gtres

Es decir, no tiene nada de miedo en repetir una vestimenta que ya ha utilizado antes, así como de vestir una del armario de su madre. Por ello, para la royal es muy importante acertar con prendas de vestir atemporales y que perduren en el tiempo.