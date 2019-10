Amantes de las mochilas, este otoño estáis de enhorabuena

¿Quién dijo que las mochilas eran solo para nuestra época adolescente? Las nuevas tendencias de moda de esta temporada otoño/invierno que inundan nuestras firmas favoritas nos dicen todo lo contrario. Modelos, estilos y tamaños muy diversos que hacen que queramos (mucho y muy fuerte) las mochilas en nuestro armario.

Y es que este triunfo no es de extrañar, además de práctica, a veces no notarás que la llevas encima, la mochila resulta verdaderamente cómoda, sobre todo para aquellas que no podemos salir de casa sin innumerables objetos a cuestas, desde la cartera, las llaves o las gafas de sol hasta nuestra imprescindible agenda. ¿Dónde metemos todo sino es en una mochila?

Numerosas influencers, como es el caso de Silvia Zamora, la popular Lady Addict, que no dudan en incluirlas en sus maletas, nos han dejado ejemplos de su gran versatilidad. Así como las de efecto cuero o rollo impermeables pueden dar un giro radical a nuestro estilismo más formal, es fácil encontrarlas en cualquier tienda y en versiones de lo más elegantes, otras mochilas de estilo acolchado o con diversos estampados pueden ser idóneas para aquellos looks más desenfadados.

Aquí te dejamos algunos ejemplos para que decidas cuál va más con tu personalidad. ¿Lo vas a dejar pasar?

Mochila estilo shopper de nylon de Zara (35,95 euros)