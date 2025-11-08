El amarillo mantequilla se cuela en el look más calentito de Amelia Bono para sobrellevar el frío con estilo

En este inicio de noviembre las temperaturas han bajado y mucho, las calles lo dicen y los armarios también, el de Amelia Bono incluido. La influencer ya está de vuelta en Madrid después de haber pasado unos días en la Gran Manzana, donde además de disfrutar de los planes más cosmopolitas, participó en una de las maratones más emblemáticas del mundo. Y como buena amante del estilo cómodo, pero siempre impecable, ha vuelto a la rutina con un look que representa exactamente lo que queremos vestir en los días más fríos del año: sencillez, calidez y un toque de color inesperado.

Amelia, fiel a su estética "effortless", sabe mejor que nadie cómo equilibrar básicos con ese punto chic que hace que cualquier "outfit" funcione a la perfección. Y esta vez ha vuelto a hacerlo con una prenda protagonista que ilumina cualquier look de invierno sin necesidad de artificios.

El amarillo mantequilla, el color más inesperado y favorecedor del otoño

Aunque el negro, el burdeos y el marrón chocolate se llevan la palma cuando bajan las temperaturas, esta temporada hay un nuevo tono que se abre paso entre las tendencias más buscadas: el amarillo mantequilla. Suave, luminoso y lleno de matices, este tono pastel se ha convertido en el favorito de las que mejor visten porque tiene ese equilibrio perfecto entre elegancia y optimismo. Y es que, a diferencia de otros amarillos más intensos, el mantequilla es una versión más cálida y delicada que encaja con la estética minimalista y relajada que triunfa este otoño-invierno. Además, tiene ese efecto buena cara que potencia el brillo natural de la piel y suaviza los rasgos, por lo que no es casualidad que las "insiders" lo hayan convertido en su nuevo neutro de temporada.

Las pasarelas ya lo adelantaban: firmas como Prada o Max Mara lo han reinterpretado en tejidos suaves, desde la lana hasta la seda. En la calle, se lleva tanto en total looks monocromáticos como combinado con tonos tierra o burdeos, logrando una armonía cálida y envolvente que resulta perfecta para los meses fríos. El de Amelia Bono, además, demuestra que este color funciona igual de bien en prendas de punto grueso que en accesorios o abrigos, y que puede convertirse en el antídoto perfecto contra los días grises.

El look de Amelia Bono que demuestra que se puede ir abrigada y derrochar estilo

El jersey de Amelia es el ejemplo perfecto de cómo un diseño aparentemente sencillo puede convertirse en el eje de todo un look.

Jersey oversize en mezcla de mohair, de H&M (69,99 euros)

Jersey oversize en mezcla de mohair. H&M

Un diseño confeccionado en punto suave con lana y mohair, con hombros caídos y remates acanalados en cuello, puños y bajo. Una de esas piezas que se sienten tan gustosas como estilosas y que podríamos llevar tanto en casa como en la calle.

El look de Amelia Bono con jersey amarillo mantequilla. @ameliabono

Amelia lo ha combinado con unos vaqueros pitillo en gris lavado y botas de caña alta en ante negro, un mix clásico y favorecedor que equilibra el volumen del jersey con el toque sofisticado del calzado. El resultado es un estilismo perfecto para cualquier plan de fin de semana en noviembre.