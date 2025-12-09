Amelia Bono confirma que el abrigo de pelo vuelve a ser la tendencia más lujosa del invierno

Amelia Bono ha vuelto a anticiparse a lo que llevaremos este invierno 2025. La empresaria y creadora de contenido ha inaugurado la temporada de nieve en Baqueira Beret con un look que no ha tardado en inundar Instagram: un abrigo de pelo voluminoso en tonos caramelo y miel, una de esas prendas que no solo abrigan, sino que decretan tendencia desde el primer segundo. Con su publicación, Amelia deja claro que los abrigos con efecto piel —ya sean sintéticos, reciclados o artesanales— regresan este año con más fuerza que nunca.

La imagen es plenamente invernal: sol frío, paisaje de montaña y un estilismo que combina la comodidad de la moda après-ski con el lujo relajado que tanto identifica a Amelia. Su abrigo, firmado por El Armario de Madrid, se convierte en el protagonista absoluto del conjunto. La pieza destaca por su silueta envolvente, el tacto mullido y ese acabado espectacular que aporta textura, volumen y una sofisticación instantánea a cualquier look, incluso a los más sencillos.

El regreso del abrigo de pelo: por qué vuelve a ser imprescindible

Aunque cada año aparecen nuevas tendencias, los abrigos de pelo mantienen un halo icónico que los hace resurgir cuando bajan las temperaturas. Amelia, siempre muy afinada a la hora de detectar lo que viene, ha apostado por esta prenda justo en un momento en el que las búsquedas de “fur coat” y “abrigo peluche” vuelven a dispararse.

Este invierno, el abrigo de pelo se lleva extra grande, con volumen protagonista y en colores naturales que combinan con todo. Además de ser una pieza de alto impacto visual, se ha convertido en un básico de fondo de armario por su funcionalidad y su capacidad para elevar cualquier estilismo sin esfuerzo.

Cómo lo combina Amelia Bono para un look après-ski perfecto

Lejos de caer en la sobriedad, Amelia Bono ha optado por un conjunto muy ella: pantalones oscuros, básicos atemporales y un accesorio protagonista, el bolso acolchado en burdeos que aporta contraste y un toque de sofisticación urbana incluso en plena montaña. Su melena suelta y un maquillaje natural completan este estilismo donde la clave está en dejar que el abrigo hable por sí solo.

La pieza funciona como un comodín para días de frío extremo, escapadas a la nieve o incluso looks urbanos con vaqueros y botines. Pero en el contexto de Baqueira, la prenda cobra aún más sentido: evoca el glamour clásico de los destinos de invierno, donde la moda siempre se mezcla con la funcionalidad.

La tendencia que veremos en las influencers estas semanas

La elección de Amelia Bono no es casual. Cada temporada ella suele ser una de las primeras en mostrar la moda que después inunda redes y editoriales de estilo. Su abrigo de pelo confirma algo que ya se intuía en las pasarelas y en los nuevos lanzamientos: este invierno vuelve la estética ‘fur power’, con prendas que buscan presencia, calidez y un toque de lujo contemporáneo.

El look de Amelia en Baqueira. Instagram @ameliabono

Y si alguien podía ponerla de nuevo en el radar, era ella.