Amelia Bono confirma que el marrón seguirá siendo el color estrella del otoño con este chaleco elegante de Massimo Dutti

Amelia Bono está de vuelta en Madrid, pero antes de irse de la Costa del Sol nos ha dejado un estilismo que grita 'rentrée' por todas sus costuras. Y es que a estas alturas del mes de agosto cada vez son más las celebrities que se van despidiendo de sus destinos vacacionales para poner rumbo a la capital y volver a la rutina más pronto que tarde. Si hace unos días veíamos como Nuria Roca se despedía de Cádiz con lookazo incluido, ayer le tocó a la madrileña coger las maletas de vuelta a casa y decir adiós a su retiro en otro de los destinos más deseados del verano, Marbella.

Durante todas sus vacaciones, Amelia Bono no ha parado de dejarnos la mejor inspiración estival, con vestidos minimalistas, conjuntos ibicencos y por supuesto trajes de baño de lo más favorecedores. Su último look no podía ser para nada diferente, y es que sí, la empresaria ha marcado estilo hasta el momento de coger el tren rumbo a Madrid, y este conjunto Massimo Dutti + Zara lo confirma.

El uniforme de viaje que querrás copiar en la vuelta: cómodo, pulido y muy tendencia

Amelia ha dado con la fórmula mágica para despedir agosto sin renunciar a la comodidad: prendas ligeras, patrones limpios y una paleta sofisticada. La clave está en el contraste entre un tono marrón chocolate, que ya apunta a color estrella del otoño y un básico luminoso que lo equilibra (denim blanco). El resultado es un look de transición impecable: funciona igual de bien para un trayecto en AVE que para un 'afterwork' a principios de septiembre. Además, el juego de volúmenes: chaleco estructurado + vaquero recto, aporta ese aire de 'lujo silencioso' que tanto identifica al armario de Amelia y con el que estamos obsesionadas últimamente.

Las claves de estilo de Amelia Bono

Cómo replicar esta combinación si refresca, añade una sobrecamisa de lino crudo o una trench ligera; para la oficina, cambia las sandalias por mules de tacón medio; y para la noche, suma un cinturón fino y labios terracota. Con tres movimientos, el mismo combo te soluciona medio septiembre. Palabra de Amelia.

Chaleco detalle perchera abotonada, de Massimo Dutti (49,95 euros)

La pieza central es este chaleco marrón con cuello mao y pechera abotonada al tono. El diseño, de líneas depuradas y hombro ligeramente caído, estiliza el torso y suma ese punto 'tailoring' que eleva cualquier look sin esfuerzo. Amelia lo lleva cerrado, como si fuera un top, para alargar la silueta y dejar que el color sea el absoluto protagonista.

Para mantener el conjunto fresco y veraniego, lo combina con unos vaqueros blancos de Zara, de algodón con pliegue frontal, corte recto y relajado y largo al tobillo. El blanco ilumina el look y hace que el marrón cobre profundidad, una pareja cromática infalible cuando empieza el entretiempo. Como remate, sandalias de estampado serpiente, un toque maestro que rompe la sobriedad cromática. Así que ya lo sabes, si quieres adelantar el otoño sin despedirte del verano, copia la ecuación de Amelia: chaleco marrón + denim blanco + sandalias con personalidad.