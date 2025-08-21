Amelia Bono está a punto de agotar las bermudas vaqueras de Mango (y rebajadas) más bonitas del verano

Si hay una prenda que se ha ganado un puesto entre las más deseadas de la temporada de verano 2025 esas serían las bermudas vaqueras, sin lugar a dudas. Ya sea para ir de festival con amigas, para pasear por la ciudad o como en el caso de Amelia Bono para una noche de cena en pleno agosto. Marbella ha sido el escenario elegido por la prescriptora de estilo para últimas vacaciones estivales y allí lleva unos cuantos días derrochando estilo sin esfuerzo. Con bikins efecto tipazo desde la playa, conjuntos ibicencos para presumir de tipazo o como en esta última con las bermudas vaqueras que no han faltado en los looks más veraniegos de las expertas en moda.

No es la primera vez que vemos a la empresaria madrileña marcarse un lookazo con bermudas incluidas, ya lo hizo el primer día de verano con un modelo 'animal print', y hace un par de semanas con otras de estilo básico, pues las que ha llevado esta semana en sus vacaciones marbellís creemos que son nuestras favoritas de todas. Cuando las veas lo entenderás todo, te lo prometemos.

Las bermudas vaqueras, la prenda más buscada (y cómoda) del verano

Las bermudas vaqueras se han convertido en esa prenda todoterreno que mezcla estilo y comodidad a la perfección. Ni tan cortas como los shorts tradicionales ni tan largas como un pantalón, ofrecen el equilibrio perfecto para quienes buscan looks casuales con un punto sofisticado.

Bermudas demim bordado floral, de Mango (rebajadas a 19,99 euros)

Bermudas demim bordado floral. Mango

El modelo que ha fichado Amelia pertenece a la colección de la firma española, Mango y, lo mejor de todo, es que ahora mismo se encuentran rebajadas al 50%. Se trata de unas bermudas denim de tiro medio con bordado floral de margaritas blancas, un detalle que aporta frescura y originalidad a la clásica tela vaquera. Confeccionadas en algodón y con un corte recto que estiliza la pierna, son de esas piezas capaces de adaptarse a cualquier plan estival.

El combo ganador con el que Amelia Bono eleva este lookazo

La madrileña ha apostado por el combo más infalible del verano: bermudas vaqueras con 'tank top' blanco. Un look básico y relajado que ella eleva con maestría gracias a los detalles: un cinturón negro con hebilla dorada, sandalias negras planas minimalistas y un bolso de rafia amarillo, aportando el toque de color que todo look veraniego agradece.

El resultado no puede ser más inspirador: un estilismo fresco, favorecedor y fácil de replicar que confirma por qué Amelia Bono es una de las prescriptoras de moda más seguidas de nuestro país. Y sí, con estas bermudas de Mango disponibles a mitad de precio, el flechazo está más que asegurado.