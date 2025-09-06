Amelia Bono ya ha estrenado las primeras botas del otoño que vas a comprar en Zara: negras, de caña alta y con hebillas

Aunque este fin de semana sea de todo menos otoñal por las temperaturas que hay en la mayoría del territorio nacional, no nos queda otra cosa que admitir que el verano está llegando a su fin un año más y que ese cambio de armario que tanto solemos alargar en el tiempo está más cerca que lejos. ¿Así que mejor manera para poniéndonos en modo nueva temporada que con un par de botas de nuevas? Ese tiene que haber sido el pensamiento de Amelia Bono esta semana.

Ya de vuelta en Madrid y con los recuerdos de un verano en el que la influencer y empresaria nos ha dejado un sinfín de lookazos, Amelia ha decidido dar la bienvenida al mes de septiembre con un estilismo de esos que hacen que la transición entre estaciones sea merecedora de matrícula de honor. O lo que viene a ser, la mejor prueba de que un buen par de botas negras puede cambiarlo todo.

Las botas negras de Zara que Amelia Bono ha convertido en objeto de deseo

La madrileña ha apostado por un modelo clásico, pero con ese toque actual que lo hace irresistible: unas botas negras de caña alta con detalle de hebilla y tacón ancho, un básico de fondo de armario que podrás llevar lo mismo con vestidos de entretiempo, que con faldas mini o con vaqueros cuando el frío apriete.

Bota tacón ancho hebillas, de Zara (49,95 euros)

Su diseño minimalista, cómodo y favorecedor es justo lo que necesitamos para dar el salto del verano al otoño sin perder un ápice de estilo. Una inversión inteligente que promete convertirse en tu comodín de la temporada.

El lookazo en negro con el que Amelia se despide del verano

Amelia Bono sabe cómo darle a unas botas toda la atención que merecen, y lo ha hecho combinándolas con un total look negro ideal para septiembre. La influencer escogió un conjunto de Sandro Paris formado por un body y un dos piezas de short relajados y camisa oversize con detalles brillantes, al que añadió un collar XXL plateado de Bonai Madrid, demostrando una vez más que los accesorios juegan un papel clave a la hora de elevar cualquier look.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

El resultado es un estilismo sofisticado y con ese aire effortless chic tan suyo, que nos recuerda que el paso de verano a otoño puede ser la mejor excusa para reinventar el armario. Y si hay alguien que sabe cómo hacerlo con naturalidad y estilo, esa es Amelia Bono. Palabra de experta, septiembre ya huele a botas altas y si son negras, mejor.