Amelia Bono se ha ido al concierto de Manuel Carrasco en Madrid con las botas cowboy más deseadas de Zara

Amelia Bono vuelve a demostrar que es una de las it girls españolas con más estilo a la hora de marcar tendencias. La hija de José Bono asistió al concierto de Manuel Carrasco en Madrid con un look rompedor, juvenil y perfecto para una noche de música y diversión. Sin embargo, hubo una prenda que se llevó todo el protagonismo: unas botas cowboy de Zaraque ya se han convertido en las más deseadas de la temporada.

Un look de concierto con aire cañero

La empresaria apostó por un estilismo arriesgado y con mucho rollo festivalero. Eligió unos shorts negros de efecto cuero que combinó con un top lencero en negro y un jersey de malla con paillettes en dorado, que dejaba entrever el sujetador en clave tendencia see through. Una fórmula que mezclaba sensualidad y comodidad a partes iguales.

Pero lo que realmente elevó el conjunto fueron las botas cowboy de Zara, un calzado que cada vez gana más terreno en el street style y que Amelia sabe llevar como nadie.

Las botas cowboy de Zara que arrasan

Se trata de un diseño de caña alta en color marrón oscuro, con detalle de bordados en contraste y tachuelas metálicas repartidas a lo largo del cuerpo. Con un tacón medio de bloque (5 cm) y punta afilada, estas botas aúnan comodidad y estilo, lo que las convierte en la mejor inversión para este otoño.

Botas cowboy. Zara

Disponibles en Zara por 65,95 euros, ya se han posicionado como uno de los calzados más buscados de la temporada. Y es que, además de ser versátiles y fáciles de combinar con vestidos, faldas o pantalones, aportan un toque cañero y sofisticado a cualquier outfit.

Cómo combinar las botas cowboy esta temporada

Amelia Bono nos da la clave de cómo lucirlas: con shorts y prendas con brillos para un look nocturno y lleno de energía. Pero también se pueden llevar con vestidos boho, vaqueros rectos o incluso con faldas satinadas, creando ese contraste de estilos que tanto favorece y que veremos repetirse en el street style de otoño.

La influencer se mueve como pez en el agua en el universo de las tendencias. Cada aparición suya en redes sociales o en eventos se convierte en una fuente de inspiración para sus seguidoras, que no dudan en imitar sus elecciones de moda. Con este look, Amelia ha vuelto a confirmar que las botas cowboy son el accesorio estrella del momento y que, además, Zara tiene uno de los modelos más atractivos de la temporada.

En una noche de música y diversión con Manuel Carrasco, la hija del exministro volvió a dejar claro que estilo y personalidad le sobran. Y, de paso, firmó un look que ya está en el radar de todas las amantes de la moda.