Amelia Bono sabe que estos vaqueros anchos son perfectos para mujeres bajitas y estilizan al máximo

Amelia Bono sabe como llevar los vaqueros. La influencer y empresaria, que se ha consolidado como uno de los grandes referentes de estilo para las mujeres españolas, ha compartido su último look y ha dejado claro cuál es la prenda estrella de septiembre: unos vaqueros anchos que, además de ser tendencia, son perfectos para mujeres bajitas porque alargan visualmente la silueta y aportan un efecto estilizador inmediato.

La hija de José Bono, siempre fiel a su estilo desenfadado pero elegante, ha apostado por un outfit cómodo y favorecedor para dar la bienvenida al otoño. En la imagen que ha compartido, Amelia Bono luce unos vaqueros de corte ancho, ligeramente fluidos, combinados con una blusa estampada de rayas verticales en tonos azules y un bolso de mano fucsia que rompe con el resto de la paleta cromática, aportando un toque de frescura y color al conjunto.

Los vaqueros anchos, la tendencia que mejor sienta a las bajitas

Aunque durante años los pantalones pitillo dominaron la moda, esta temporada el protagonismo absoluto es para los vaqueros anchos. Su corte holgado y su caída ligera no solo aportan comodidad, sino que también ayudan a crear un efecto visual que alarga las piernas. Para las mujeres bajitas, son una auténtica solución estilística, sobre todo si se combinan con calzado del mismo tono o con plataformas que potencien aún más la sensación de altura.

El look de Amelia Bono. Instagram @ameliabono

Amelia Bono apuesta por llevarlos con un top ligero y metido por dentro, lo que marca la cintura y equilibra el volumen de la prenda inferior. Además, los colores claros como el azul lavado que ha elegido la influencer ayudan a generar un look fresco, versátil y muy favorecedor.

La clave está en la proporción

El truco para que los vaqueros anchos sienten bien en cualquier estatura está en elegir el corte adecuado. Amelia Bono opta por un modelo de talle medio-alto, que estiliza la figura, y un largo que roza el suelo, creando un efecto visual continuo que hace que las piernas parezcan más largas. Es un recurso sencillo, pero muy eficaz, para ganar centímetros sin necesidad de tacones excesivos.

Amelia Bono. Instagram @ameliabono

Con este look, Amelia Bono confirma que los vaqueros anchos son el básico imprescindible de la temporada y la mejor inversión para las que buscan un estilismo cómodo, actual y favorecedor. Si además eres bajita, este tipo de pantalón puede convertirse en tu mejor aliado para elevar cualquier outfit de septiembre.