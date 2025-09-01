Amelia Bono tiene el look perfecto para la vuelta a la rutina: los vaqueros anchos de Zara que más estilizan en septiembre

Después de unas semanas de desconexión, Amelia Bono ha vuelto a Madrid y lo ha hecho con un look que es pura inspiración para afrontar la vuelta a la rutina con estilo. La influencer y empresaria demuestra, una vez más, que sabe jugar como nadie con las tendencias, apostando por un estilismo cómodo, versátil y muy favorecedor que combina básicos de fondo de armario con piezas que están arrasando esta temporada.

En su última publicación en Instagram, Amelia Bono ha compartido un look urbano perfecto para los primeros días de septiembre, cuando necesitamos recuperar el ritmo sin renunciar a sentirnos arregladas y modernas.

Los vaqueros anchos de Zara que sientan de maravilla

La pieza estrella del estilismo son unos jeans wide leg de Zara (Ref. 3607/2011/400), de tiro medio y pernera amplia, que ya se han convertido en un imprescindible para quienes buscan sumar centímetros visualmente y estilizar la figura. Este corte es ideal para combinar con tops ajustados, camisas o blazers, y aporta ese toque desenfadado que Amelia domina a la perfección.

El look de Amelia Bono. Instagram @ameliabono

El efecto óptico que consiguen estos pantalones es increíble: alargan la silueta y crean un contraste perfecto con prendas superiores más entalladas. Sin duda, una inversión segura que va a marcar la temporada.

El top más rompedor de IQ Collection

Para equilibrar el volumen del pantalón, Amelia ha apostado por un top negro con detalle central en blanco de la firma IQ Collection, que firma Inés Domecq. Una prenda con diseño estructurado y escote recto que aporta sofisticación y un aire moderno al look. La combinación bicolor, además, es muy favorecedora y perfecta para dar luz al rostro. Este tipo de tops son tendencia absoluta y se posicionan como uno de los básicos imprescindibles de la nueva temporada.

La blazer negra: la pieza que no puede faltar en septiembre

Si hay un básico eterno en el armario de Amelia Bono es la blazer negra oversize, y en esta ocasión vuelve a demostrar por qué es el comodín perfecto para looks de entretiempo. Eleva cualquier conjunto, aporta estructura y funciona tanto para una reunión de trabajo como para un plan de tarde.

Este tipo de blazer se ha convertido en la pieza estrella para la vuelta al trabajo, y Amelia nos da la mejor lección de cómo llevarla sin renunciar a la comodidad. Como buena amante de los complementos, Amelia completa el look con unas alpargatas de cuña en tono neutro, un calzado que sigue siendo protagonista en septiembre por su comodidad y versatilidad. Además, añade un bolso acolchado negro, que refuerza el aire sofisticado del conjunto y demuestra que los accesorios bien elegidos pueden transformar un look sencillo en un estilismo redondo.

Amelia Bono confirma, una vez más, que la clave para sobrevivir a la vuelta a la rutina está en apostar por prendas versátiles, cómodas y con un punto de tendencia. Su look es una guía perfecta para el armario de septiembre: vaqueros anchos, blazer negra, top especial y calzado cómodo pero estiloso. Una propuesta fácil de replicar que, sin duda, va a dar mucho que hablar.