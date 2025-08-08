Ana de Armas deslumbra en Japón con un espectacular vestido joya de Louis Vuitton

Ana de Armas ha vuelto a conquistar una alfombra roja internacional, esta vez en Japón, donde ha presentado Ballerina, el esperado spin-off de la saga John Wick. La actriz cubana, radiante y sonriente, apostó por un look de Louis Vuitton que combinaba sofisticación, guiños culturales y un toque de fantasía que no pasó desapercibido para nadie.

Un vestido joya con guiños medievales y artesanales

Para esta cita, Ana de Armas confió en su firma de cabecera, Louis Vuitton, luciendo un vestido joya que parecía sacado de un cuento moderno. La pieza destacaba por su parte superior en tejido metalizado, con cientos de pequeños destellos que creaban un efecto de armadura brillante, recordando a las cotas de malla medievales, pero reinterpretadas con la elegancia y el savoir-faire de la maison francesa. Este corpiño se fusionaba con una capa ligera y vaporosa, confeccionada en un delicado tul negro salpicado de plumetti que aportaba movimiento y un aire etéreo al conjunto.

Ana de Armas. Gtres

El diseño, de manga larga y corte fluido, cumplía con el protocolo y las costumbres niponas, que suelen favorecer prendas más recatadas y alejadas de los escotes pronunciados. Sin embargo, el resultado distaba mucho de ser conservador: las transparencias estratégicas del tul dejaban entrever la silueta de la actriz, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y sofisticación.

Maquillaje, peinado y accesorios que completan el look

Ana completó su estilismo con un recogido bajo pulido, obra de la estilista capilar Jenny Cho, que enmarcaba su rostro y dejaba todo el protagonismo al vestido y a sus joyas. El maquillaje, en tonos neutros y con delineado felino, resaltaba sus rasgos sin restar naturalidad. Para los complementos, la actriz optó por una cartera tipo cofre de Louis Vuitton cubierta de cristales plateados y joyas en verde esmeralda que aportaban un contraste de color vibrante.

Ana de Armas. Gtres

Durante la presentación, Ana se mostró cercana con el público y la prensa, posando con seguridad y elegancia. Su look no solo hablaba de moda, sino también de estrategia: un guiño a Japón, un homenaje a la artesanía de lujo y una declaración de estilo que confirma que está en su mejor momento. La gira de Ballerina está dejando momentos de moda memorables y este look japonés se suma a la lista. La elección de Louis Vuitton no es casual; la actriz es embajadora de la firma y ha lucido sus diseños en numerosas alfombras rojas. En esta ocasión, el vestido encapsuló la esencia de Ana de Armas: fuerza, delicadeza y una presencia magnética que acapara flashes allá donde va.

Sin duda, este estilismo pasará a formar parte de los mejores looks de la temporada y reafirma el idilio entre Ana y Louis Vuitton, una alianza que sigue regalando imágenes icónicas para el mundo de la moda.