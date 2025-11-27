Ana Botín firma el look navideño más elegante para mujeres +60 con un vestido joya y estola de pelo en la cena de gala del Palacio Real

La cena de gala ofrecida esta noche miércoles por los Reyes en honor al presidente de Alemania no solo dejó una de las mejores apariciones de la Reina Letizia, sino también algunos estilismos invitados que captaron todas las miradas. Entre ellos, el de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, que apostó por un look impecable, navideño y muy favorecedor para mujeres de más de 60 años.

Con un salón lleno de autoridades, personalidades institucionales y figuras relevantes del ámbito social, Botín supo jugar con la sofisticación festiva sin perder un ápice de elegancia clásica. Su estilismo se convirtió en una verdadera inspiración para las mujeres que buscan un look de fiesta con presencia, brillo y un punto atemporal.

Un vestido de lentejuelas berenjena: el color que más rejuvenece

Para la ocasión, Ana Botín recurrió a un vestido largo de lentejuelas en tono berenjena, un color que favorece especialmente a las pieles maduras y que funciona como alternativa elegante al clásico negro. El diseño, confeccionado con un tejido brillante efecto espejo, se ajustaba al cuerpo realzando la silueta sin resultar excesivo, logrando ese equilibrio perfecto entre sofisticación y comodidad.

El look de Ana Botín. GTRES

El tono berenjena, además, es uno de los más recomendados para eventos nocturnos y celebraciones navideñas: aporta luz al rostro, rejuvenece y resulta mucho más original que los tonos habituales de la temporada.

La clave del look: una estola de pelo negro cruzada sobre los hombros

Si el vestido aportaba brillo, la pieza que terminaba de elevar el look de Ana Botín era su estola de pelo negro cruzada sobre los hombros, un accesorio clásico que esta temporada vuelve con fuerza en las tendencias de fiesta.

En mujeres +60, este tipo de complemento no solo abriga, sino que estiliza, aporta porte y sofisticación inmediata y ayuda a equilibrar los brillos del vestido.

Ana Botín. GTRES

La manera de llevarla, ligeramente cruzada y sin cubrir por completo el escote, aportaba un aire muy parisino y muy elegante, perfecto para una cena de Estado.

Un mini bolso fucsia: el detalle atrevido que moderniza el look

Lejos de quedarse en un look monocromático, la presidenta del Santander introdujo un toque inesperado: un minibolso fucsia de asa corta, una elección moderna, atrevida y muy actual. Este pequeño guiño de color rompía la solemnidad del conjunto y demostraba que los complementos pueden transformar por completo un estilismo de gala.Es un recurso perfecto para mujeres +60 que desean dar un punto fresco a sus looks sin renunciar a la elegancia.

El conjunto lo completaban unos zapatos de salón negros de tacón fino, el tipo de calzado más adecuado cuando el vestido y los complementos ya tienen suficiente protagonismo.

En cuanto al beauty, Ana Botín optó por un maquillaje muy natural, con piel luminosa, labios en tono suave y un peinado pulido que dejaba al descubierto el espectacular collar joya que llevaba, reforzando ese aire sofisticado y muy noche festiva.

Un look navideño perfecto para mujeres +60

El estilismo de Ana Botín en la cena de gala confirma que los looks navideños para mujeres mayores de 60 pueden ser luminosos, modernos y muy elegantes sin caer en excesos. Lentejuelas en tonos profundos, estolas clásicas, detalles de color y joyería con presencia: una fórmula infalible para destacar con estilo en cualquier celebración de diciembre.