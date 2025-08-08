Ana Boyer deslumbra en Miami con un mono ibicenco de Charo Ruiz que le vas a querer copiar tengas 20 o 40 años

Ana Boyer ha vuelto a demostrar que su estilo natural y sofisticado no entiende de fronteras. Durante su estancia en Miami, la hija de Isabel Preyslerha compartido varias imágenes en las que luce un look perfecto para los días de calor y las vacaciones junto al mar: un mono corto de aire ibicenco que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

El diseño en cuestión pertenece a la firma Charo Ruiz Ibiza, marca insignia de la moda adlib, conocida por sus piezas artesanales, frescas y femeninas. Se trata del modelo Zuma, confeccionado en algodón con bordados calados en color verde pastel y delicados ribetes de encaje blanco que realzan su silueta. Su patrón entallado en la parte superior y con shorts de bajo festoneado crea un efecto visual muy favorecedor y versátil, ideal tanto para pasear por el paseo marítimo como para disfrutar de una comida informal en la ciudad.

Un look que respira estilo mediterráneo

Ana combinó este mono con unas sandalias planas de tiras tipo Birkenstock, perfectas para recorrer las calles sin perder comodidad, y unas gafas de sol oscuras que aportaban un toque chic y práctico para el soleado clima de Florida. Con el pelo suelto y un maquillaje mínimo, apostó por un look desenfadado pero cuidado, fiel a su estilo sencillo y elegante.

El look de Ana Boyer. Instagram @anaboyer

El encanto de este conjunto radica en su versatilidad: aunque Ana lo ha llevado para un día de turismo urbano en Miami, el diseño encajaría a la perfección en un paseo por el puerto de Ibiza, una comida en la costa gaditana o incluso como opción para una cena de verano junto al mar.

Charo Ruiz, la esencia de Ibiza en una prenda

La diseñadora Charo Ruiz ha sabido trasladar la esencia de la isla pitiusa a la moda internacional, y este mono es buena prueba de ello. Realizado en un tejido de algodón ligero y transpirable, con detalles de encaje artesanal y bordados florales, refleja la tradición de la moda adlib pero adaptada a las tendencias actuales. El Zuma se agotó rápidamente en plataformas como Net-a-Porter, confirmando que no solo las influencers españolas, sino también clientas de todo el mundo, lo consideran una prenda de deseo.

Si bien el modelo exacto ya no está disponible, existen alternativas muy similares dentro de la propia colección de Charo Ruiz y de otras firmas especializadas en moda ibicenca. Las claves para replicar este look pasan por elegir un mono o vestido corto en tonos pastel o blanco, con bordados y encajes, y complementarlo con calzado cómodo, gafas de sol y accesorios sencillos.

Con esta aparición en Miami, Ana Boyer reafirma que el estilo ibicenco no es solo para la playa: es una declaración de moda atemporal, femenina y perfecta para cualquier rincón del mundo donde brille el sol.