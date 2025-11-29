Ana Rosa Quintana rompe esquemas con el minivestido de terciopelo negro de 475 euros que rejuvenece al instante

Si hay algo a lo que las festividades navideñas se prestan a la perfección es a las prendas con brillos, cristales, pedrería, apliques… No hay mejor momento del año para sacarlas del fondo del armario y convertirlos en los reyes de la noche que el mes de diciembre. Ana Rosa Quintana lo ha demostrado a la perfección con un estilismo que nos ha sorprendido gratamente. Porque todo hay que decirlo por arriesgada que fuese la elección de la periodista en la tradicional fiesta de Navidad con su equipo le sienta como un guante.

La presentadora de televisión está viviendo un momento de lo más dulce a nivel profesional con la vuelta de su programa al prime mañanero hace unos meses. Algo que sin duda se refleja en su cara y en su vestuario. El vestido elegido en la noche de sábado para una noche de celebración en la capital madrileña es uno de esos estilismos que rejuvenecen sin apenas esfuerzo. Y es que, al contrario de poder parecer inapropiado para sus tan bien llevados 69 años, Ana Rosa nos ha dado una lección de estilo en clave navideña que muchas mujeres tomarán como referencia esta temporada.

Ana Rosa Quintana firma una lección de estilo con un minivestido de terciopelo y cristales a los 69 años

El protagonista absoluto de la noche fue un vestido corto de terciopelo con cristales de la firma Self Portrait. Y en el caso de Ana Rosa, el resultado no podía ser más favorecedor. Hablamos de un diseño confeccionado en terciopelo negro, con escote redondo adornado con cristales y los icónicos lazos-joya de la marca, un guiño elegante y femenino que ilumina el rostro y aporta un toque festivo sin caer en excesos. El detalle del cut-out central en forma de lágrima es fabuloso: moderno, medido, y capaz de restar años sin perder un ápice de clase. La caída impecable, el largo perfecto y el contraste del terciopelo con las aplicaciones de cristal convierten este diseño en un aliado perfecto para cenas, cócteles o cualquier cita especial de diciembre. Y sí, da igual que tengas 30 que 70, la clave está en sacar la mejor versión de ti misma.

Vestido corto de terciopelo con cristales. Self Portrait

La fórmula perfecta de Ana Rosa para un look navideño y elegante

Si el vestido ya era una declaración de intención por sí mismo, la forma en la que Ana Rosa lo ha combinado demuestra que la presentadora tiene claro qué funciona y cómo elevar su look sin saturarlo. Porque sí: la clave siempre está en los complementos. La periodista optó por unas medias de rejilla semitransparentes con estampado de lazos, un guiño sutil, pero festivo que añade personalidad al conjunto y rompe con la rigidez de los looks totalmente lisos. En los pies, unos zapatos negros de Dior estilo slingback con lacitos. El bolso, un modelo joya de Prada con aplicaciones brillantes, fue la guinda del pastel: pequeño, sofisticado y totalmente acorde al dress code navideño. Para rematar, un abrigo negro de textura floral que aporta elegancia, volumen controlado y cohesión total al conjunto.

El look navideño de Ana Rosa Quintana. Gtres

El resultado: un estilismo impecable, festivo y tremendamente favorecedor, con el que Ana Rosa Quintana demuestra que la edad jamás está reñida con la moda, los brillos ni las tendencias. Y que, si algo le apetece, sabe perfectamente cómo llevarlo en su versión más elegante.