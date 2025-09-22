Angelina Jolie deslumbra en su primera vez en el Festival de San Sebastián con un vestido negro de terciopelo

La alfombra roja del Festival de San Sebastián ha vivido una de sus noches más memorables gracias a la presencia de Angelina Jolie. La actriz estadounidense ha viajado hasta la ciudad donostiarra para presentar su última película, Couture, y lo ha hecho con una aparición que no ha pasado desapercibida. Era su primera vez en el certamen, y la expectación que generó su llegada se reflejó en los aplausos y flashes que la acompañaron en cada paso.

Un look clásico y sofisticado

Para la ocasión, Jolie eligió un vestido negro de terciopelo, un tejido que regresa cada otoño como sinónimo de sofisticación. La prenda, de corte sirena, abrazaba su silueta con naturalidad y dejaba que la caída del tejido fluyera de manera elegante sobre la alfombra roja. El diseño incluía un escote en V muy favorecedor, que aportaba el toque justo de sensualidad sin caer en excesos.

73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Juan Herrero/EFE Agencia EFE

El terciopelo, con su característico brillo suave, captaba la luz con sutileza y convertía el look en una elección perfecta para un festival cinematográfico de prestigio. La actriz volvió a demostrar que no necesita estridencias ni adornos innecesarios para impactar: la fuerza de un buen vestido clásico basta para acaparar todas las miradas.

La clave del éxito: el equilibrio

El verdadero acierto del estilismo de Angelina Jolie fue su capacidad para equilibrar lo tradicional con lo contemporáneo. El vestido largo y de tono sobrio se convirtió en protagonista absoluto gracias a su ajuste impecable y a la fluidez del tejido, que realzaban su figura con naturalidad. Sin necesidad de recurrir a joyas llamativas ni a accesorios excesivos, la actriz logró transmitir una imagen poderosa y a la vez cercana.

73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Javier Etxezarreta Agencia EFE

Este minimalismo buscado refuerza la idea de que la sencillez puede ser tan impactante como la opulencia, y Jolie lo defendió con maestría sobre la alfombra roja de San Sebastián.

Un beauty look en clave natural

En cuanto al maquillaje y el peinado, Angelina apostó por un estilo en armonía con el vestido. El beauty look destacaba por su piel luminosa, con una base ligera que realzaba sus facciones. Sus ojos, enmarcados con un delineado sutil, aportaban intensidad a la mirada, mientras que los labios en tono nude con un leve brillo completaban la propuesta con naturalidad.

AMP.- Angelina Jolie presenta en San Sebastián 'Couture': "Amo a mi país, pero no lo reconozco en estos momentos" Europa Press

El cabello, suelto con ondas suaves, caía delicadamente sobre sus hombros, aportando un aire de frescura y sencillez. Este detalle, junto con el maquillaje discreto, reforzaba la idea de elegancia natural que siempre ha caracterizado a la actriz.

Una aparición que hace historia en Donostia

El debut de Angelina Jolie en el Festival de San Sebastián no solo estuvo marcado por la presentación de su nueva película, sino también por un look que ya se suma a los más recordados del certamen. Con un estilismo sobrio, elegante y atemporal, la intérprete demostró que sigue siendo un icono indiscutible de estilo.

En un momento en el que las alfombras rojas se llenan de apuestas arriesgadas, Jolie volvió a confirmar que el lujo discreto y la sencillez bien entendida son siempre una fórmula ganadora.