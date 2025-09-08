Ariana Grande y Sabrina Carpenter reinan en la alfombra roja de los MTV VMAs 2025 con dos de los looks más comentados

La noche de los MTV Video Music Awards 2025, celebrada en la UBS Arena de Nueva York, dejó una alfombra roja cargada de sorpresas, tendencias y estilismos que ya están dando la vuelta al mundo. Aunque las redes sociales esperaban looks aún más impactantes, dos artistas lograron acaparar toda la atención: Ariana Grande y Sabrina Carpenter, que brillaron con propuestas completamente opuestas, pero igual de inolvidables.

Ariana Grande apuesta por los lunares y la feminidad clásica

Después de cinco años sin pisar la alfombra roja de los VMAs, Ariana Grande hizo su gran regreso con un vestido de lunares de Fendi, confeccionado a medida, que se convirtió en uno de los diseños más comentados de la noche. La cantante, que interpreta a Glinda en la esperada película Wicked, eligió un look “polka dots” de silueta ajustada con volantes en la cadera, combinándolo con joyas de Swarovski que añadían un toque de brillo sofisticado.

2025 MTV VMAs - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

La elección no solo refuerza la tendencia de los estampados retro, sino que además marcó un guiño al estilo coqueto y femenino que siempre ha caracterizado a la artista. Su regreso fue celebrado por los fans, que inundaron las redes con mensajes de admiración, logrando que su nombre se convirtiera en tendencia global en cuestión de minutos.

Sabrina Carpenter deslumbra con encaje rojo y estola lila

Por su parte, Sabrina Carpenter fue otra de las protagonistas indiscutibles de la velada con un vestido de encaje rojo de Valentino, una creación tan atrevida como elegante que realzó su figura con un corte ceñido y transparencias estratégicas. Para completar el look, la cantante incorporó una estola de pelo lila, que aportó un contraste inesperado y rompedor.

Alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards Octavio Guzmán Agencia EFE

Este estilismo la colocó entre las mejor vestidas de la noche y recibió miles de menciones en redes sociales. Los expertos en moda coinciden: el look de Sabrina es una de las apuestas más potentes de la alfombra roja y uno de los que pasará a la historia de los VMAs.

Otros looks que marcaron la noche

Aunque Ariana y Sabrina se llevaron los focos, otras estrellas también apostaron fuerte por el estilo. Doja Cat sorprendió con un mini vestido de rombos de Balmain, diamantes de Chopard y un bolso en forma de barra de labios de Judith Leiberny.

2025 MTV VMAs - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Tate McRae optó por la sensualidad con una silueta blanca semitransparente de Ludovic de Saint Sernin, mientras que Tyla apostó por un mini vestido crema de Chanel adornado con un collar y cinturón de cadenas a juego.

2025 MTV VMAs - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

La mezcla de tendencias y estilos convirtió a esta edición de los MTV VMAs en una auténtica pasarela, donde los looks más virales ya inspiran colecciones y looks más arriesgados, como cada edición.