Así es el bañador rejuvenecedor de Ana Boyer en Maldivas que es idóneo para defender sobre el asfalto

Nuevo look de Ana Boyer en Maldivas, nuevo análisis en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Cuando la moda se establece en el mar, en ocasiones nos encontramos con misiones casi imposibles para encontrar bañadores o bikinis cómodos y fieles a nuestro estilo. Sin embargo, están siendo muchas las celebridades, influencers o editoras de moda las que están cautivando a través de las redes sociales con una selección de modelitos que son perfectos para pasar de la playa al chiringuito. O, para otros escenarios o funciones, como así acaba de hacer la hermana menor de Tamara Falcó.

Ana Boyer está disfrutando de los últimos días de vacaciones antes de la vuelta al cole en uno de los destinos donde también estuvieron Tamara Falcó e Isabel Preysler. Una isla paradisíaca que invita a desplegar los mejores looks veraniegos sin esfuerzo, relajados y dignos de comentar en nuestros artículos. De los creadores del bikini de triángulo para presumir de abdominales, ahora ha sorprendido en Instagram con un bañador estampado que no solamente utilizaremos en la playa o piscina, sino también en el street wear. Sí, has leído bien, querida lectora. De la misma manera que durante otoño utilizaremos el bañador de estampado animal de María Pombo a modo de body, también lo haremos con el de Ana Boyer y así lo ha defendido esta vez.

El bañador estampado de Ana Boyer en Maldivas

Minimalista, pero con impacto. Así es el nuevo bañador de Ana Boyer en Maldivas, un modelo de la firma española Jimmy Lion que destaca por un print de soles sobre una base en marino con cierto efecto satinado que sienta fenomenal durante las horas de día. Actualmente, está disponible en todas las tallas por 69 euros y se trata de una compra de lo más sensata con capacidad de rejuvenecer y que no deja indiferente a nadie.

Ana Boyer en Maldivas. Instagram @anaboyer

Como decíamos, se trata de un bañador que también se puede utilizar a modo de body sobre el asfalto sin necesidad de estar en la costa. Esta vez, Ana Boyer lo ha combinado con un short vaquero deshilachado (que son esenciales para cualquier verano) junto con unas chanclas de dedo en blanco. Una fórmula de lo más inteligente que es fácil de replicar e idóneo para elevarlo también con vaqueros anchos o falda de lino, entre muchas más posibilidades.

Bañador estampado, de Jimmy Lion (69 euros)

Bañador estampado. Jimmy Lion

Una firma española que también enamora a Tamara Falcó o Victoria Federica

Jimmy Lion es una firma española que ha enamorado a diferentes rostros de la socialité, como Victoria Federica o Tamara Falcó, entre otros. Bien es cierto que cuenta con una gran selección de prendas de vestir o bañadores, pero se destaca por sus calcetines de todos los diseños, estampados o colores posibles. De hecho, dichas celebridades han revolucionado las redes sociales en más de una ocasión con sus modelos llamativos que distinguen cualquier estilismo.

Ana Boyer ha vuelto a hacer de las suyas con este bañador fashionista. Divertido, juvenil y distintivo, tiene todo lo que necesitamos para comenzar la rutina con muy buen pie.