Así es el bolso East-West: el it bag que no puede faltar en tu armario este otoño-invierno

Si algo ha definido la moda de otoño-invierno 2025/26 es la vuelta de la elegancia clásica con un giro moderno, y los bolsos este-oeste se han convertido en la pieza imprescindible de cualquier armario a la vista. Su popularidad en redes sociales y plataformas como Instagram y TikTok deja claro que este diseño no es solo una tendencia pasajera, sino el nuevo it bag que marcará también el 2026.

Estos bolsos rectangulares, más largos que anchos, ofrecen un equilibrio perfecto entre estilo y funcionalidad. Su origen se remonta a los años 50, y han evolucionado a lo largo de las décadas hasta convertirse en una versión sofisticada de los bolsos baguette de los 90. Su característica más distintiva es la correa larga y delgada colocada en el centro, que permite colgar charms o llaveros, sumando un toque personal y elegante a cualquier look.

Aunque evocan el glamour de los bolsos icónicos de series como Sex and the City, estos diseños no son exactamente ni un baguette ni un bowling, sino una versión moderna y atrevida de ambos. Su versatilidad es uno de sus puntos fuertes: las finas correas los hacen elegantes y discretos, mientras que su capacidad los convierte en compañeros ideales para jornadas activas o planes más relajados.

Grandes casas de moda como Prada, Chloé, Lemaire o Alaïa han llevado esta silueta a las pasarelas recientes, consolidándola como un accesorio contemporáneo y sofisticado. Entre los modelos más destacados encontramos clásicos reeditados como Le Teckel de Alaïa, el Paddington de Chloé, y reinterpretaciones modernas de Miu Miu, Loewe y Songmont, todos ellos con la silueta alargada y estructura firme que hace de estos bolsos una opción tanto práctica como sofisticada. Perfectos para llevar lo esencial y un poco más, se adaptan a estilismos de oficina, looks casuales o salidas nocturnas, aportando siempre un aire refinado.