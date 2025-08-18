Para Isabel Díaz Ayuso la moda también es un vehículo para trasladar sus mensajes más importantes, de ahí que la madrileña se haya convertido en un ejemplo de estilo desde que es Presidenta de la Comunidad de Madrid. Después de pasar unos días de vacaciones en Miami, la pasada semana volvía a la carga con sus discursos y joyas estilísticas. Si el pasado viernes nos dejaba ensimismados con su elección de top floral y ese aire tan sofisticado que la política sabe manejar como nadie, en la jornada de domingo con el mayor incendio de la historia de España activo en varias comunidades autónomas de la geografía, Ayuso lo ha vuelto a hacer y no solo ha hablado desde el atril sino también con su look cuidado a la par que estiloso.

Volver al trabajo después de unos días de vacaciones es siempre un reto, queremos seguir vistiendo acordes a la estética formal y en el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid a lo institucional, pero teniendo en cuenta que las temperaturas de este mes de agosto están siendo muy altas, este reto se multiplica, aunque a la vista está que esto no es ningún problema para Ayuso quien ha sabido llevar un look de básicos y elevarlo a la categoría de aliado de estilo rejuvenecedor en mujeres de +45.

Los pantalones palazzo que más estilizan pasados los 40

Sí, existen esas prendas con las que derrochar estilo sin esfuerzo y conseguir quitarte de años de encima como si de magia se tratase, unos pantalones como los que ha llevado Ayuso en su visita al Parque de Bomberos de Las Rozas es una de ellas. Y es que no solo ha conseguido que su estilismo respire verano por todas sus costuras, sino que también lo ha combinado de manera sencilla pero muy acertada. Los pantalones en cuestión son de esos que las mujeres que mejor visten pasados los 40 tienen en su colección estival. De corte palazzo, uno de los más estilizadores para todo tipo de siluetas; tejido fluido, ideal para las jornadas más calurosas del año; tiro alto, el secreto, para favorecer en todas las tallas y en un estampado muy tendencia las rayas verticales que además generan un efecto óptico de lo más juvenil.

Isabel Díaz Ayuso, visita el parque de bomberos de Las Rozas para agradecer el trabajo de estos en los incendi Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Cómo los ha combinado Ayuso? De una manera muy minimalista y tan favorecedora que querrás copiarle esta semana mismo. A los pantalones en tonos blanco y beige ha sumado una camiseta de manga corta básica, escote de pico y textura arrugada para poner el toque casual en color vainilla y unas de esas sandalias con tacón sensato a las que tanto recurre en los meses de primavera verano y que son un fondo de armario tan versátil como estiloso en un color similar al de la camiseta. El toque de meter la camisa por dentro le da un plus rejuvenecedor que cierra el outfit con matrícula.