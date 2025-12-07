Así es como Paula Echevarría saca partido al abrigo de lana en gris más clásico sin ser nada aburrida

Cuando llega el invierno, debemos conformar un fondo de armario conforme, completo y totalmente versátil. Entre todas las prendas de vestir encontramos los abrigos, los más esenciales que utilizamos todos los días y que nos deben combinar con absolutamente todo. Según las tendencias de invierno, los de efecto pelo serán los más llevados, pero los que siempre funcionan y nunca pasan de moda son los de corte masculino.

Paula Echevarría lo sabe a la perfección, puesto que en su última publicación de Instagram nos ha descubierto su última compra en relación con lo que hablamos. Es calentita, funcional y trascenderá temporadas, por ello sabemos que es una buena inversión que todas las editoras de moda debemos hacer. Y si lo dice la actriz asturiana tendremos que hacer caso. Y esta vez lo ha utilizado para hacer un plan navideño de lo más apetecible con su familia durante este puente de diciembre.

El abrigo de corte masculino: todo un esencial

Como decíamos, Paula Echevarría se ha adecuado a las bajas temperaturas para marcarse un lookazo de invierno. Sin ninguna duda, la joya de la corona ha sido un abrigo de corte masculino en gris, uno de los esenciales que nos demanda el tiempo. La buena noticia es que no se trata de un diseño al uso, sino que es el clásico de los más clásicos que siempre funcionan en cada año y está en sintonía con cualquier estilismo.

Destaca por ser largo hasta los gemelos, con grandes solapas y bolsillos superpuestos. Un modelo sencillo que podemos encontrar en marcas low cost, pero todo lo que necesitamos para sobrevivir a un frío calentitos y con mucha, mucha y mucha moda.

Un 'total look' que siempre funciona y sienta bien para un plan navideño

Paula Echevarría se ha marcado un total look en gris: una alternativa resolutiva y fácil y rápida de copiar. Y es que ha vestido un cárdigan de punto bordado de flores junto con unos pantalones de vestir de talle alto, pinzas marcadas y perneras anchas. A todo ello también ha añadido unos buenos botines de tacón en negro para crear una sensación de 'piernas infinitas' y el clásico bolso-bandolera de Chanel acolchado.

Y es que, en un puente de diciembre donde buscamos la máxima comodidad sin dejar de lado la moda, Paula Echevarría nos ha dado la solución más inteligente. También te servirá para los looks de oficina o para las comidas o cenas de Navidad.