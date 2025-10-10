Así se llevan los wide-leg jeans, los vaqueros más anchos (y favorecedores) de la temporada

Vaqueros, ese aliado imprescindible que está en todos los armarios de las mujeres que mejor visten del planeta. No es coincidencia, es simple magia, eso es muchas lo que sentimos al mirar el armario, no saber que ponernos y recurrir a ellos como esa amiga que está siempre ahí para escucharnos. Desde hace muchas décadas este tipo de pantalones se han convertido en el uniforme casual (y no tan casual) de las que más saben.

Bien es cierto que la preferencia por sus diseños no deja de sorprendernos, desde los eternos pitillos que de vez en cuando vuelven a aparecer como ese ex que parecías haber olvidado, pasando por los rectos, el básico por excelencia, y por supuesto, nuestros favoritos esta temporada, los wide leg o de corte ancho. Si te preguntas por qué están en el top de nuestra lista, solo tenemos dos adjetivos para contestarte: comodidad y efecto piernas infinitas.

Wide-leg jeans: Los reyes del estilo casual-chic este otoño-invierno

Los vaqueros siempre han tenido un poder camaleónico, capaces de adaptarse a cualquier estética sin perder su esencia effortless. Pero esta temporada, los wide jeans suben un peldaño más en la escala del estilo y se convierten en la base de los looks casual-chic más deseados. La clave está en su silueta relajada, que aporta elegancia sin esfuerzo y un aire moderno que casa igual de bien con unas zapatillas blancas que con unos botines de tacón midi.

Estos son los modelos que mejor resumen esta tendencia y que ya están en nuestra lista de favoritos del otoño 2025:

Pantalón wide leg denim azul, de Nícoli (59,90 euros)

Pantalón wide leg denim azul. Nícoli

El corte ideal para quienes buscan estructura sin renunciar a la comodidad. Su tono azul lavado combina con absolutamente todo, desde un jersey de lana gruesa hasta una camisa satinada para salir a cenar.

Jeans wideleg tachas, de Brownie (69,90 euros)

Jeans wideleg tachas. Brownie

Con un toque rockero irresistible, este modelo con apliques metálicos en los laterales eleva cualquier outfit básico. Perfecto con blazer oversize y botas de punta afilada.

Jeans z.10 culotte tiro alto con cinturón, de Zara (35,95 euros)

Jeans z.10 culotte tiro alto con cinturón. Zara

El detalle del cinturón le da un plus de estilo que nos recuerda al espíritu setentero de las insiders parisinas. Ideal para marcar cintura y lucir con camisas metidas por dentro.

Jeans z1975 wide leg tiro alto, de Zara (35,95 euros)

Jeans z1975 wide leg tiro alto. Zara

Los más clásicos de la lista y, por eso mismo, imprescindibles. Su tono índigo y el efecto pierna larga los convierten en una prenda que alarga la silueta al instante.

Jeans wideleg bolsillos, de Mango (29,99 euros)

Jeans wideleg bolsillos. Mango

El nuevo neutro del otoño. Su tono marrón chocolate aporta calidez y sofisticación a cualquier look. Póntelos con prendas en tonos beige o camel para un efecto total armonía.

Jeans wide leg tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Jeans wide leg tiro alto. Mango

Para quienes buscan salir del clásico azul sin perder el espíritu denim. El tono vino añade un toque chic y parisino a los estilismos más sencillos.

Pantalón vaquero wide leg, de Parfois (35,99 euros)

Pantalón vaquero wide leg. Parfois

El diseño más relajado de todos, con un azul claro que evoca los looks effortless de las chicas escandinavas. Ideal para llevar con abrigo largo y sneakers minimalistas.

Cómo llevar los wide jeans como una "insider"

Si algo han dejado claro las expertas en moda de Copenhague, París o Madrid, es que los wide jeans son mucho más que un vaquero ancho: son una declaración de estilo. Para dominarlos como una auténtica insider, hay tres claves que nunca fallan. Primero, juega con los volúmenes: combínalos con prendas estructuradas (como blazers o abrigos de corte masculino) para equilibrar la silueta. Segundo, cuida los largos: el dobladillo debe rozar el suelo o tapar parcialmente el zapato, eso garantiza el efecto de pierna infinita. Y por último, apuesta por el contraste: unas bailarinas delicadas, un bolso con forma geométrica o un cinturón llamativo pueden transformar completamente el look.

Los wide jeans han llegado para quedarse, y esta temporada no solo son sinónimo de comodidad, sino de sofisticación consciente. Y lo mejor: funcionan igual de bien para un café de domingo como para una reunión importante. Palabra de editora.