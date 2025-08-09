Sí, así llevaremos los jerséis de punto en otoño según Eugenia Martínez de Irujo

Somos totalmente conscientes de que todavía estamos desafiando a las altas temperaturas tan sofocantes de este verano. Pero, la realidad en el sector de la moda es que la próxima temporada está cada vez más cerca y las más sabias lo saben, como Eugenia Martínez de Irujo. Las tendencias de otoño 2025 están comenzando a ser visibles, como también estamos viendo en los looks de las invitadas en la Semana de la Moda de Copenhague. Una de las más sonadas, así como deseadas, es el estilo bohemio, que seguirá estando presente con bastante menos grados y nosotras tenemos los primeros estilismos que lo justifican.

Si existe una cita que adora Eugenia Martínez de Irujo son los conciertos. Pues bien, le hemos vuelto a ver con Narcís Rebollo disfrutando de la actuación de Vanesa Martín en el Concert Music Festival ubicado en Sancti Petri, Chiclana de la Frontera. Por supuesto, nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha quitado el ojo a todas las publicaciones que ambos han compartido con todos nosotros vía Instagram Stories. Entre ellas, hemos podido descubrir su estilismo para darlo todo, combinado con el fresquito propio de las noches de verano de Cádiz. Y sí, esto es una señal para que siempre tengas a mano la típica rebeca fina o el jersey de punto ligero que ha escogido Eugenia Martínez de Irujo y con el que nos ha dado una pequeña pista de lo que veremos en los siguientes meses.

Esta es una tendencia de otoño 2025, palabra de Eugenia Martínez de Irujo

La socialite ha sido una de las primeras que se ha adelantado a las tendencias de otoño y no ha dudado en mostrarlo a todos sus seguidores. Y es que, para marcarse un lookazo en el concierto de la cantante, ha confiado en un jersey de punto fino básico en gris que todas tenemos (o deberíamos tener) en nuestro fondo de armario. Versátil, funcional y nada efímero: de cuello redondo, manga larga y corte recto. Siguiendo su estilo bohemio, lo ha combinado con una falda estampada y colorida que nos recuerda a la que Tamara Falcó se llevó en su viaje a la Costa Azul, así como con un bolso bandolera en verde y su icónico collar de cruz.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en el concierto de Vanesa Martín. @narcisrebollo

¿Cómo combinar el jersey de punto con el estilo bohemio?

Nunca es un problema combinar un jersey de punto, puesto que su practicidad es infinita. Se trata de uno de los esenciales atemporales que nunca pasan de moda y que siempre debemos disponer durante los 365 días, ante cualquier imprevisto. Ahora bien, ¿cómo podemos sacarle partido junto con el estilo bohemio? Eugenia Martínez de Irujo nos ha dado una idea de lo más sensata, pero también se puede combinar de diversas maneras. Desde con vaqueros campana y botas cowboy hasta con un vestido fluido de volantes y encajes con complementos western. O, también, junto con pantalones de crochet que todavía se pueden utilizar en el entretiempo.

De nuevo, la madre de Tana Rivera nos ha lanzado un guiño sobre lo que veremos en los próximos meses y nosotras, obviamente, nos lo hemos guardado para ponerlo en práctica cuando las temperaturas lo permitan.