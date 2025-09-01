Así es el nuevo uniforme con el que la Princesa Leonor comienza su último año de formación militar

La Princesa Leonor ha iniciado este lunes una nueva etapa en su formación militar, marcando un capítulo decisivo en su preparación como heredera al trono. Tras pasar el verano en Mallorca con su familia, la hija mayor de los Reyes ha puesto rumbo a la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia, donde cursará su tercer y último año de instrucción castrense. La llegada de la Princesa, muy sonriente y vestida con su nuevo uniforme azul marino, ha despertado gran expectación.

Un uniforme con historia y simbolismo

Para su primer día en San Javier, la Princesa Leonor ha estrenado el uniforme reglamentario del Ejército del Aire, una prenda cargada de simbolismo que representa disciplina, compromiso y pertenencia. El conjunto está formado por pantalón de corte recto, chaqueta entallada y gorra de plato a juego, en un elegante tono azul marino. En la chaqueta, bordado en hilo dorado, puede leerse su nombre completo: Borbon Ortiz. Gorra de plato azul aviación con el emblema del Ejército del Aire rodeado de dos ramas de laurel unidad en el centro, guerrera azul aviación con solapa cerrada al cuello con un rombo en cada punta con el emblema de la Academia General del Aire, seguidos de dos alas estilizadas en forma de paloma, unidas por su base en metal dorado.

El uniforme de Leonor. Gtres

El uniforme se completa con guantes blancos, zapatos de cordones negros y las insignias correspondientes a su rango, que reflejan el nuevo camino que emprende en el ámbito aeroespacial. Este uniforme supone un cambio importante respecto al que lució durante su paso por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, donde su indumentaria se adaptaba al Ejército de Tierra y a la Armada, respectivamente. Leonor ha lucido las condecoraciones en pasador, la de Carlos III, la del Mérito Militar, la del Mérito Naval y la de la Orden de Cristo, que le entregó el presidente de Portugal en su primer viaje oficial al extranjero, y ha llevado los cordones rojos que usó por primera vez siendo dama cadete en la Academia de Zaragoza,

El último año de formación militar

Tras su paso por Zaragoza y Marín -incluyendo su participación en el tradicional crucero de instrucción a bordo del buque Juan Sebastián Elcano y su entrenamiento en la fragata Blas de Lezo-, la Princesa afronta ahora su etapa más técnica. Durante su estancia en la Academia General del Aire, recibirá una preparación exhaustiva en materias relacionadas con la aviación y la defensa aeroespacial.

El uniforme de Leonor. Gtres

En el primero, Leonor estudiará asignaturas como Formación Militar General, Técnicas de Mando, Psicología, Logística, Preparación Física y Formación para el Servicio. En el segundo, el enfoque se centrará en competencias más técnicas y operativas, como Ciencias Aeroespaciales, Ensayos en vuelo y manejo de vehículos no tripulados.

Igualdad de condiciones y prácticas reales

La Casa Real ha confirmado que la Princesa Leonor seguirá el mismo régimen que el resto de los cadetes: no contará con privilegios y deberá superar los mismos retos, entrenamientos y evaluaciones. Durante el curso, además, realizará prácticas reales de vuelo que le permitirán adquirir experiencia directa en operaciones del Ejército del Aire.

El uniforme de Leonor. Gtres

La imagen de la heredera con su uniforme azul marino, impecable y segura, simboliza no solo el comienzo de un nuevo ciclo en su formación, sino también el compromiso con la responsabilidad que asumirá en el futuro. Con este paso, la Princesa se acerca un poco más a su papel como futura Jefa de Estado y máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.