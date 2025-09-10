Así es el pantalón que está conquistando el otoño 2025

Cuando el verano da paso al frescor otoñal, el guardarropa cambia de registro. Este año, una prenda en particular ha tomado la delantera en pasarelas y outfits urbanos: el pantalón marrón. Con tonalidades que evocan el cacao y la tierra húmeda, esta pieza aporta calidez, sofisticación y una frescura inesperada, consolidándose como una alternativa al clásico negro para vestir el pantalón en otoño.

De la pasarela a la calle, una tendencia que trasciende temporadas

El ascenso del marrón en looks otoñales no es un fenómeno aislado, sino parte de un movimiento más amplio hacia tonos terrosos profundos. Pantone ha elegido "Mocha Mousse" -un marrón cálido y sensorial- como color del año 2025, destacando su carácter indulgente y reconfortante para momentos cotidianos.

Este tono ya está presente en colecciones de lujo de marcas como Stella McCartney, Fendi, Saint Laurent y Miu Miu, quienes han apostado por trajes monocromáticos y pantalones en versiones cacao, caramelo o ruggine profundo.

Versatilidad sin esfuerzo: cómo vestir el marrón esta temporada

Amplia paleta, múltiples combinaciones

Desde el tonal intenso del chocolate hasta el suave "latte", los marrones ofrecen opciones para todos los matices y estilismos. Gwyneth Paltrow lo demostró con una falda y slingbacks en tonos suaves, reinterpretando la tendencia con elegancia.

Silueta que empodera

Los pantalones de pierna ancha y cintura alta otorgan presencia y comodidad. En el street style se los ha visto combinados con camisas blancas estructuradas o suéteres neutros, logrando looks sofisticados sin esfuerzo.

Texturas que enriquecen

El marrón funciona de maravilla con materiales ricos como el ante, la lana o el cuero. Esta temporada, el contraste entre diferentes texturas acentúa sus cualidades visuales y táctiles, aportando profundidad al outfit.

¿Por qué esta tonalidad resuena tanto?

Rompe con la monotonía del negro sin perder sofisticación: ofrece elegancia, calidez y versatilidad.

ofrece elegancia, calidez y versatilidad. Sintoniza con la estética hygge y el deseo generalizado de comodidad y reconexión con lo natural.

y el deseo generalizado de comodidad y reconexión con lo natural. Se adapta a cualquier estilo: desde looks minimalistas hasta combinaciones más audaces y cromáticas.

5 pantalones marrones para llevar en otoño 2025

Pantalón marrón Massimo Dutti Massimo Dutti

Pantalón ancho de lino de Massimo Dutti. Ref: 9000/950

Pantalón marrón de Zara Zara

Pantalón recto tiro alto de Zara. Ref: 8073/261/719

Pantalón marrón de Mango Mango

Pantalón del estilo "wide leg" tiro bajo de Mango.

Pantalón marrón de COS COS

Pantalón de traje de lino con corte recto, de COS. Ref: 1283351001