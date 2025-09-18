Así serán las chaquetas de entretiempo que están siendo virales en redes sociales

Los días se hacen más cortos. Las temperaturas comienzan a bajar. Y las ráfagas de viento se instalan en el día a día. Todos estos fenómenos reúnen un nombre: el entretiempo, una de las épocas del año en la que vestir adecuadamente es todo un reto. ¿Por qué? Simplemente la inestabilidad climática: por las mañanas notamos ese aire frío con el que tenemos que recurrir a una chaqueta, durante los mediodías el sol sofoca y por las tardes volvemos a notar la bajada de grados con la que tenemos que volver a recurrir a dicha pieza. Para este vaivén de temperaturas, como decimos, lo más ideal son las prendas de abrigo de entretiempo. No solamente es un ítem para elevar los looks de otoño, sino la estrella para poner y quitar tantas veces que deseemos.

Este año, las chaquetas se han adelantado a este agosto, cuando todavía ni pensábamos hacer un cambio de armario. Todo ha venido de la mano de los estilismos de las invitadas de la Semana de la Moda de Copenhague, evento en el que hemos comenzado a descubrir todas las tendencias en abrigos. Esto ha hecho que triunfen, así como sean una revolución en las redes sociales, como Instagram o Tik Tok, donde hemos visto un gran abanico de posibilidades para combinarlos con mucha sabiduría en la moda. Tal ha sido la fiebre que las marcas han lanzado sus propios diseños que ya están en el vestidor de muchas insiders para estar totalmente preparadas ante cualquier imprevisto de bajada de temperaturas. En definitiva, lo que antes era simplemente una necesidad para no pasar frío, ahora es toda una tendencia que ayuda a determinar un outfit. Por ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha seleccionado los 8 abrigos de entretiempo que no faltarán este otoño.

1. Blazers de efecto ante

Comenzamos fuerte, puesto que las blazers de efecto ante son una de las prendas de entretiempo que más se llevarán este otoño. Sin ninguna duda, estamos hablando de un básico de fondo de armario que trasciende generaciones, variando el material confeccionado, pero esta temporada daremos paso a las marrones, coincidiendo con el color más llevado. Gustosa, acogedora y sin problemas a la hora de combinar, promete ser la mejor aliada para todos los días, ocasiones o ámbitos.

Entre las infinitas posibilidades de diferentes firmas, encontramos una de las más virales en Zara. A simple vista parece ser de corte recto, masculino y sencilla, pero se eleva gracias a la incorporación de un cinturón que estiliza la silueta.

Blazer de ante, de Zara (129 euros)

Blazer de ante. Zara

2. Chaquetas bombachas

Con permiso de las blazers, las chaquetas bombachas también serán las reinas de la temporada. Imitando el estilo de las bombers, lo más destacable es el fruncido en la terminación de la prenda, que además de favorecer el cuerpo, también ofrece un aire más original al estilismo. Las veremos en todos los formatos o tejidos, pero el de efecto ante, también, será el más visto en los próximos meses.

Las llevaremos tanto en verde como en marrón o beige y las encontramos en un sinfín de marcas de moda. Pero, de nuevo, la marca gallega ha sido la triunfadora de los primeros looks de otoño de las celebridades o influencers.

Chaqueta bombacha, de Zara (50 euros)

Chaqueta bombacha. Zara

3. Chaquetas Barbour

Cómo no. No podíamos dejar atrás uno de los clásicos de los más clásicos: la chaqueta Barbour. Se asocia a un estilo country chic que han utilizado diferentes figuras de la corona británica, pero desde hace años se ha convertido en toda una prenda urbana sobre el asfalto. Personajes del calibre de Diana de Gales las puso de moda y a día de hoy es todo un must have que nunca pasa de moda. Este otoño, vuelve con mucha fuerza para combinar con una infinidad de estilismos que se adecúan a todos los estilos.

Tenemos diferentes propuestas a nuestro alcance que se asimila a la clásica Barbour, como esta de Mango. Se trata de todo un best seller que a día de hoy encontramos por 130 euros y disponible en todas las tallas.

Chaqueta al estilo Barbour, de Mango (130 euros)

Chaqueta al estilo Barbour. Mango

4. Gabardinas cortas

Adiós a los cortes largos, porque ahora se llevarán las gabardinas mini. Una propuesta contemporánea, moderna y diferente que da un aire más original a un outfit, para la faceta más casual o formal dentro de la oficina. Perfecta para jugar tanto con el layering como con los largos de las prendas de entretiempo para no aburrirte ningún día. Ya las comenzamos a ver durante el año anterior, pero no ha sido hasta este en el que ya se ha hecho oficial su tendencia.

Tenemos diferentes modelos, así como tonalidades, en diversas marcas de moda, como en la firma catalana por 50 euros. Sencilla, atemporal y versátil para no tener ningún problema a la hora de sacar partido.

Gabardina corta, de Mango (50 euros)

Gabardina corta. Mango

5. Chaquetas denim

Si durante el anterior invierno no te cansaste del total look denim, debemos decir que estás de suerte. Este año es otro esencial y las prendas de abrigo vaqueras también entran en el saco. Sobre todo, triunfarán este ítem, dando un toque de frescura y desenfado a los estilismos. Las combinaremos con otros materiales, estampados, colores o el mismísimo denim, siendo un clásico, pero llevándolo en la actualidad.

Si existe una pieza que más ha revolucionado las redes sociales es esta chaqueta denim con capa incorporada de H&M, ahora mismo está disponible en pocas tallas por 50 euros. Una ganga que dará un giro de 180 grados a tu vestidor.

Chaqueta denim con capa, de H&M (50 euros)

Chaqueta denim con capa. H&M

6. Gabardinas de cuadros

El estampado de cuadros es otro clásico que no puede faltar. Lo veremos en todas las prendas de abrigo posibles, pero, sobre todo, en las gabardinas, como bien nos han mostrado las insiders portuguesas y que nosotras combinaremos tanto con básicos como con otros ítems llamativos. Aunque se trate de una opción más arriesgada y distinta, tiene la capacidad de elevar cualquier estilismo sin complicaciones.

Bien es cierto que se han convertido en viral otros diseños, como el de Primark en formato chaqueta bombacha. Pero, esta gabardina de cuadros de Parfois son las que más están alegrando los días grises o tristes en una sola puesta.

Gabardina de cuadros, de Parfois (70 euros)

Gabardina de cuadros. Parfois

7. De estampado de lunares

Los lunares también serán una tendencia de lo más tendencia. Los veremos en absolutamente todas las prendas, accesorios o calzados, pero las grandes protagonistas están siendo los abrigos de lunares. Ya sea en formato más corto, midi o maxi. En chaquetas impermeables, gabardinas o americanas, en definitiva será uno de los in más evidentes con guiño folklore y que ayudará a dar un aire más moderno.

Esta vez, hemos seleccionado esta chaqueta de lunares de Parfois que, además de beneficiarnos a ir monas, también ayudará a evitar golpes de aire o lluvias evitando el típico chubasquero de siempre.

Chaqueta de lunares, de Parfois (50 euros)

Chaqueta de lunares. Parfois

8. Bombers de efecto cuero

¿Recuerdas las clásicas bombers de efecto cuero que utilizaba tu madre o padre en los años 90? Nos estamos refiriendo exactamente a esto. Sabemos que todos debemos tener durante 24/7 un modelo como este porque siempre sienta bien con todo y no es nada efímero, pero esta vez vuelve con un cote mucho más oversize, relajado y masculino.

Tenemos una infinidad de posibilidades en muchas marcas de moda, pero si hay que una ha revolucionado las redes sociales ha sido este modelo de Pull&Bear en negro con cinturón incorporado que ayuda a conseguir un efecto bombacho. Sencilla, sin detalles y básica, puesto que su material y corte lo dicen todo.

Chaqueta de efecto cuero, de Pull&Bear (40 euros)

Chaqueta de efecto cuero. Pull&Bear

Esta temporada, las prendas de abrigo de entretiempo, como gabardinas o chaquetas (entre muchas más), serán las grandes protagonistas de los looks de otoño. Y están siendo virales en las redes sociales y ahora es tu turno para no arriesgarte a quedarte sin tu favorita.