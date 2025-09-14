Así ha sido el desfile inaugural de Madrid es Moda: 10 años de historia y mucho talento español

Arrancamos con una de las fechas más relevantes del sector de la indumentaria: las Semanas de la Moda. Ha comenzado este 11 de septiembre desde Nueva York, donde ya hemos conocido las colecciones de Primavera-Verano 2026 de Calvin Klein, Michael Kors o Jacquemus. Ahora, nuestra capital no ha sido para menos, puesto que este sábado ha sido el foco para celebrar el desfile inaugural de Madrid es Moda en la Plaza de Oriente a través de un vaivén de creaciones de más de 17 diseñadores españoles. Pero, esta edición ha sido de lo más especial, puesto que ha coincidido con su décimo aniversario bajo el lema Artesanos de lo posible.

Madrid es Moda tendrá lugar desde el 13 hasta el 16 de septiembre, un proyecto promovido por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. En diferentes escenarios de la ciudad conoceremos todas las novedades de más de 20 firmas españolas del calibre de Oteyza, Teresa Helbig, Roberto Verino o Maison Mesa, entre muchos más. Pero, esta edición tendrá una iniciativa conocida como Hub, un programa de actividades que tiene como objetivo conectar a creadores, profesionales del gremio y público en torno a días de puertas abiertas, eventos y charlas. Tras ello, desde el 17 hasta el 21 del mismo mes daremos la bienvenida de nuevo a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con las colecciones de Primavera-Verano 2026 de los distintos creadores.

Los detalles del desfile inaugural de Madrid es Moda en Plaza de Oriente

Esta vez, no se ha podido escoger mejor escenario que la Plaza de Oriente. Las maravillosas vistas del Palacio Real junto con el Teatro Real con el fondo del atardecer y rodeadas de los jardines de cuento. Desde allí, se han conocido las primeras propuestas de 17 diseñadores españoles a través de 32 modelos. Algunos de los nombres que han participado son Dominnico, Duyos, Devota & Lomba, García Madrid, Daniel Chong, Ernesto Naranjo o ManéMané, entre muchos más.

MADRID ES MODA Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

El objetivo del acontecimiento es mostrar el talento de todas las profesiones del sector de la moda al público final. La reunión de estos diseños ha sido el resultado de un conjunto de diversidad de estéticas, demostrando el talento, así como la profesionalidad, de los creadores de nuestro país con un trabajo minucioso en relación con la artesanía y la creatividad.

'Madrid es Moda' arranca su décima edición Carlos Luján Europa Press

Abrigos de pelo, faldas con textura, gabardinas reintentadas, abrigos masculinos estructurados o volúmenes originales. Durante la caminata hemos observado distintos estilos por parte de los diseñadores españoles, donde se ha defendido el talento y el sello personal de cada uno de ellos. También, ha habido una clara sintonía en cuanto a la gama de colores, encontrándose desde los más pasteles hasta los más neutros: rosas empolvados, cremas, beiges, crudos, grises o negros. Todo ello con una combinación de otros más llamativos que serán tendencia en los próximos meses, como el morado o el dorado. En definitiva, hablamos de distintas visiones de mostrar la moda a través de materiales envolventes, ligeros y que ayudan a estilizar la figura.

MADRID ES MODA Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

Además de encontrar celebridades e influencers en el front row del desfile inaugural de Madrid es Moda, también han estado presente otras personalidades de relevancia. Entre ellos, son la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto a otros miembros del Gobierno municipal.

Calendario de Madrid es Moda

Comenzaremos el día 14 con María Lafuente con su colección de novia (a las 11.00 horas), le seguirá Johanna Calderón (18.00 horas) y finalizará la colección de los alumnos de la Universidad Lebrija a las 19.30 horas. Pero eso no es todo, porque en dicha iniciativa complementaria estarán presentes el Colectivo Escultura Tímida (12.30 horas), la presentación digital de Juan Avellaneda x Seeiou (17.00 horas) y la colección otoño-invierno 2025 de Carlota Barrera (de 16.00 a 17.30 horas).

El lunes seguirá sorprendiendo con también la colección nupcial de Moisés Nieto (10.00 horas), Roberto Torretta (11.00 horas), Devota & Lomba (13.00 horas), We Are Spastor (16.00 horas), Oteyza (17.00 horas), Dominnico con su Resort 2026 (de 17.30 a 20.30 horas), Duyos (19.00 horas), The Extreme Collection también con su desfile de otoño-invierno 2025/2026 (20.30 horas) y Eduardo Navarrete con una presentación enfocada a bolsos (21.30 horas). Mientras, por parte de Hub, también formarán parte Miguel Marinero (de 12.00 a 19.00 horas), García Madrid (12.30 horas) e Isla Bonita Moda (14.00 horas).

Finalizaremos Madrid es Moda con E.R.A.X. (13.00 horas), Roberto Verino (de 16.00 a 17.30 horas), Ernesto Naranjo y ManéMané (de 17.00 a 19.00 horas), Daniel Chong (18.00 horas), Maison Mesa (19.00 horas) y la colección de alumnos del IED (20.30 horas). Y pondremos punto y final a la jornada con Hub con una charla motivación de Ayuda en Acción (10.00 horas), la incorporación de la colección archivo de Dominnico (de 10.30 a 18.30 horas), SIMOF (11.00 horas), Acromatyx (de 11.00 a 20.30 horas), Teresa Helbig (de 11.00 a 19.00 horas) y una cena con Adlib Ibiza (21.30 horas).

Madrid es Moda ha celebrado su décimo aniversario con una muestra del talento español. Durante el día de hoy seguiremos conociendo los primeros diseños en diferentes rincones de la ciudad con muchas, muchas y muchas sorpresas.