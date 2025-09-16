Así es el vestido de 620 euros con el que Inés Domecq deslumbró en Marruecos.

Inés Domecq lo ha vuelto a hacer. Cada vez que la diseñadora jerezana viaja a un evento social, consigue acaparar todos los focos gracias a su estilo impecable y su capacidad para transformar un look en toda una declaración de intenciones. Su última aparición en Marruecos no ha sido la excepción: con el vestido “Lienzo” de su firma IQ Collection, la andaluza reafirma por qué se ha convertido en un referente indiscutible de la moda española.

El vestido que redefine la elegancia

El modelo elegido por Domecq pertenece a la colección IQ Runway, una línea de edición limitada que la marca presentó recientemente y que ya está causando sensación. El vestido “Lienzo” destaca por su diseño sofisticado y atemporal: de color negro con escote barco, juega con una falda amplia de rayas horizontales en blanco y negro que aportan movimiento y fuerza visual. Confeccionado en un tejido ligeramente elástico, el resultado es una prenda que combina comodidad con una silueta de impacto.

Inés Domecq. Instagram IQ Collection

Además de su patrón estudiado al milímetro, este vestido encarna a la perfección el equilibrio entre modernidad y clasicismo que caracteriza a todas las creaciones de Inés Domecq. Su precio, 620 euros, lo convierte en una inversión de armario pensada para perdurar en el tiempo y adaptarse a diferentes ocasiones.

Un look de matrícula de honor en Marrakech

La elección del “Lienzo” para una de las noches de celebración en Marrakech confirma la maestría de la diseñadora a la hora de vestir. Domecq acompañó el vestido con unas sandalias de tacón fino en tono neutro que ya había lucido en otras ocasiones, demostrando que un buen accesorio puede multiplicar la versatilidad de cualquier estilismo.

Para completar el outfit, apostó por un recogido pulido que dejaba al descubierto sus facciones y realzaba la línea del escote barco. En cuanto a las joyas, eligió un choker rígido metálico y unos pendientes largos que aportaban el punto de sofisticación necesario sin robar protagonismo al vestido. El resultado fue un conjunto armónico, equilibrado y absolutamente favorecedor.

El poder de lo atemporal

Lo que hace especial al vestido “Lienzo” es que trasciende las tendencias pasajeras. No es solo una prenda de temporada, sino una propuesta con vocación de perdurar en el tiempo. Su silueta estructurada y el contraste de colores neutros lo convierten en un básico de lujo capaz de acompañar a cualquier mujer durante años.

Vestido lienzo. IQ Collection

Inés Domecq lo demuestra en cada aparición pública: su estilo no entiende de modas efímeras, sino de piezas pensadas para convertirse en iconos. Y con este vestido vuelve a dejar claro que su firma IQ Collection no solo es una marca emergente en el panorama nacional, sino también un sello de estilo eterno.