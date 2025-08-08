Así es el vestido blanco de más de 600 euros que Vicky Martín Berrocal luce en Ibiza (y ahora cuesta menos de la mitad)

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a dejar claro que la elegancia es su sello personal, esta vez desde uno de los destinos más exclusivos del verano: Ibiza. La diseñadora y presentadora ha compartido en redes sociales su último look, un conjunto que combina sofisticación, frescura y ese aire relajado que caracteriza a la isla.

La andaluza ha optado por un vestido blanco de Alex Rivière Studio, concretamente el modelo Lila Dress, una pieza que destaca por su silueta maxi y su caída fluida. Con un precio original de 620 euros, actualmente rebajado a 248 euros, este diseño se presenta como una inversión atemporal en cualquier armario.

Un vestido que respira minimalismo y sofisticación

El Lila Dress está confeccionado en crepé de poliéster con un 35% de poliéster reciclado, lo que le aporta un tacto suave y una caída impecable. Su diseño destaca por el escote en pico adornado con una cinta larga para anudar al cuello, que añade un toque chic y versátil. Los puños abotonados en las mangas largas y el cierre frontal de botones completan un diseño que combina elegancia y comodidad.

El look de Vicky. @vickymartinberrocal

Este tipo de vestido maxi es perfecto para las noches ibicencas, cenas frente al mar o eventos más formales en la isla. El blanco, además, es un color icónico en Ibiza, que evoca pureza, frescura y un estilo relajado pero cuidado.

Cómo lo lleva Vicky Martín Berrocal

En su publicación, Vicky Martín Berrocal se ha mostrado relajada sobre un sofá de terciopelo fucsia, con el vestido ligeramente abierto para dejar ver su traje de baño negro debajo, demostrando que esta pieza también puede funcionar como kaftán de lujo durante el día. Para completar el look, ha apostado por unas gafas de sol negras de montura cat-eye, que aportan un aire sofisticado y misterioso.

El cabello recogido en un moño pulido y unos discretos pendientes de aro han sido sus únicos complementos, dejando que el vestido y el entorno hablen por sí mismos. El resultado es un look equilibrado, elegante y versátil, perfecto para disfrutar de la isla con estilo.

La clave del look: versatilidad

El Lila Dress de Alex Rivière Studio es una de esas piezas que se pueden llevar de múltiples maneras: con sandalias planas y capazo para el día, o con tacones y clutch para la noche. Su diseño minimalista permite jugar con los accesorios y adaptarlo a cualquier ocasión.

Lila dress Alex Riviere Studio

Vicky Martín Berrocal demuestra así que la moda de lujo no tiene por qué ser rígida ni encorsetada, sino que puede ser cómoda, fluida y adaptable, manteniendo siempre un alto nivel de estilo. Y en Ibiza, donde la naturalidad se mezcla con el glamour, este vestido se convierte en la prenda definitiva para ser la más elegante de la isla.