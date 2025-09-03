Aún quedan días de verano para copiarle a Paula Echevarría este mini vestido negro ibicenco

El verano se resiste a despedirse y las últimas puestas de sol nos regalan el escenario perfecto para lucir los looks más icónicos de la temporada. Si hay alguien que sabe aprovechar cada día de buen tiempo para derrochar estilo, esa es Paula Echevarría. La actriz e influencer ha vuelto a enamorar a sus seguidores con un look que ya apunta a ser uno de los más buscados en redes: un mini vestido negro de inspiración ibicenca que combina feminidad, sofisticación y ese toque effortless que tanto la caracteriza.

La asturiana compartió la imagen en su perfil de Instagram, posando frente al mar y con el sol cayendo a sus espaldas, un escenario perfecto para que su estilismo brillara aún más. Y lo ha hecho apostando por una de sus firmas fetiche del verano: Charo Ruiz Ibiza, la etiqueta española por excelencia cuando hablamos de moda boho chic. Un vestido que recoge la esencia de la isla en cada detalle, perfecto para disfrutar de un paseo junto al mar, una cena al atardecer o cualquier plan de verano que se precie.

El mini vestido negro que necesitas en tu maleta de verano

El diseño elegido por Paula Echevarría es un vestido corto sin tirantes, con escote palabra de honor y botonadura frontal, confeccionado en un tejido ligero con delicados detalles calados en los laterales que aportan frescura y sensualidad a partes iguales. Su silueta ajustada en la parte superior y ligeramente evasé en la falda crea un efecto favorecedor que estiliza la figura sin renunciar a la comodidad.

La influencer lo ha combinado con unas sandalias planas negras con detalle dorado y un bolso de rafia marrón, demostrando que no hacen falta tacones para crear un look sofisticado y veraniego. Como complementos, ha añadido unas gafas de sol XL y unos pendientes dorados de aro, completando un estilismo perfecto para cualquier escapada junto al mar.

Un look versátil, atemporal y muy favorecedor

Si algo caracteriza a los diseños de Charo Ruiz Ibiza es su capacidad para adaptarse a cualquier ocasión. Este vestido negro no solo es ideal para las últimas noches de verano, sino que también es una prenda que puedes seguir llevando en septiembre combinándolo con una blazer ligera o una chaqueta vaquera. Además, al tratarse de un tono neutro, es perfecto para jugar con diferentes accesorios y darle un aire más casual o sofisticado según el plan.

Paula Echevarría lo sabe y, como siempre, nos da una lección magistral de estilo effortless. Con un look que combina elegancia y frescura, demuestra que aún quedan muchos días para exprimir al máximo los últimos coletazos del verano.