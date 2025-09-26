Ayuso combina botas muy altas con falda tubo en su look de oficina perfecto para octubre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a dejar claro en su última aparición que sabe cómo adaptar el vestidor político a las tendencias del momento. Durante la reunión mantenida en la Real Casa de Correos con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, Ayuso apostó por un estilismo sobrio y elegante que, al mismo tiempo, se ajusta a los códigos del entretiempo.

Botas altas y falda tubo, la combinación que estiliza

El detalle más llamativo de su look fueron unas botas de caña muy alta en color negro, que se convirtieron en la clave de estilo al combinarse con una falda tubo midi en el mismo tono. Este binomio estiliza la figura, alarga las piernas y ofrece un resultado impecable tanto para una reunión institucional como para un día de oficina en octubre.

El look de Ayuso. Gtres

Lejos de caer en la monotonía, Ayuso jugó con las proporciones y la silueta: la falda recta aporta sobriedad y formalidad, mientras que las botas añaden un aire sofisticado y actual, perfecto para esta época del año en la que el calzado comienza a ganar protagonismo en los estilismos.

Un top estampado que rompe la sobriedad

Para equilibrar el negro absoluto de la parte inferior, la presidenta escogió un top en tonos rosa con estampado geométrico de la firma sevillana Vogana. Se trata del modelo Nora Rosa, con manga corta raglán, cuello redondeado y cierre trasero invisible. Su precio actual es de 69 euros (rebajado de 135 euros), lo que demuestra que los looks de oficina más inspiradores no tienen por qué implicar grandes inversiones.

Top estampado. Vogana

La prenda aporta frescura y un toque de originalidad al conjunto, suavizando la seriedad de la falda tubo y las botas. Además, encaja con las tonalidades de otoño y demuestra que un estampado bien escogido puede ser perfectamente compatible con los códigos formales.

Inspiración para el vestidor de otoño

El look de Isabel Díaz Ayuso es una buena guía para aquellas mujeres que buscan fórmulas prácticas para vestir en octubre:

Falda tubo midi: siempre favorecedora, estiliza la figura y es un clásico de oficina.

siempre favorecedora, estiliza la figura y es un clásico de oficina. Botas altas negras: aportan modernidad y se convierten en la mejor alternativa a los salones en esta temporada.

aportan modernidad y se convierten en la mejor alternativa a los salones en esta temporada. Top estampado: rompe la sobriedad y da dinamismo al conjunto sin perder elegancia.

En definitiva, un estilismo que combina funcionalidad, tendencia y protocolo. Con esta elección, la presidenta madrileña ofrece una versión actualizada del uniforme de oficina y demuestra cómo las botas altas con falda tubo pueden convertirse en la gran apuesta de octubre.